»Jeg får sagt noget i stil med: 'Dit perverse dyr'. Jeg blev bare så vred over hans måde at være på. Det føles virkelig forkert. Så blev han meget, meget vred og tog fat i mit hår og krængede mit hoved tilbage og sagde: 'Det skal du aldrig nogensinde sige igen!'«

Sangerinden Fallulah gik kun i 7. klasse, da ovenstående fandt sted. Det var en lærer, der lagde hånd på hende. Fordi hun sagde fra, da han var kommet med 'en lummer kommentar' til hendes veninde.

Det fortæller Fallulah, der lystrer det borgerlige navn Maria Christina Apetri, til Alt for damerne.

Hendes egen historie er blot en af årsagerne til, at hun har valgt at blive medstiller på et borgerforlag om bedre beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb. Fordi hun ved, at hun ikke er den eneste, der har oplevet en lærer udnytte sin magtposition.

Men den primære drivkraft til underskriftsindsamlingen var den historie, der ramte medierne i juli, da en 32-årig idrætslærer blev frikendt for at have voldtaget en mindreårig elev. Han blev dog kendt skyldig i at have haft både vaginalt og analt samleje med den unge skoleelev.

Og det fik dengang Fallulah til tasterne:

'HVAD FOREGÅR DER??? Han udtaler, at hun opsøgte ham og deres forhold var gensidigt. Han var en voksen autoritetsfigur ansat til at undervise BØRN. Han tog hende ud i en skov iført halsbånd og håndjern og voldtog et BARN. Der er INTET, hun kan have sagt eller gjort, der retfærdiggør hans handlinger og forbrydelser,' skrev hun dengang på Instagram.

'Jeg føler mig syg af raseri over, at han slipper afsted med at ødelægge et ungt menneskes liv og har traumatiseret hende i sådan en grad, at det er en last og skam, hun skal bære på resten af sit liv. Hvilket signal er det, landsretten sender med denne dom?'

Sammen med den 33-årige jurist Louise Bonnevie har hun derfor stillet borgerforslaget, som har været tre måneder undervejs og er udfærdiget i samarbejde med blandt andre organisationen Everyday Sexism Project Danmark.

I forslaget, som skal behandles i Folketinget, hvis det opnår 50.000 underskrifter inden 20. marts næste år, ønsker stillerne blandt andet at gøre såkaldt grooming, hvor en voksen opbygger en relation til et barn med henblik på at begå et seksuelt overgreb, til en selvstændig strafbar handling.

Derudover håber de på en lovændring, så seksuelle handlinger med et barn under 14 år - i stedet for de nuværende 12 år - straffes som voldtægt, samt at straffen skærpes, hvis gerningspersonen er over 18 år.

Ifølge Fallulah har moderen til den pige, hvis sag fik sangerinden på barrikaderne, kontaktet forslagsstillerne og fortalt, at hun er taknemmelig for deres kamp – hvilket Fallulah er både lettet over og glad for.