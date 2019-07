Den 37-årige sangerinde og skuespiller Christina Milian er i lykkelige omstændigheder.

Hun skal nemlig være mor for anden gang næste år.

Det afslører sangerinden, der blandt andet er kendt for hittet ‘AM to PM’ på sin Instagram-profil.

‘Ny udgivelse i 2020. Sikke en velsignelse,’ skriver sangerinden til billedet, hvor hendes kæreste Matt Pokora også optræder.

Vis dette opslag på Instagram New release 2020! What a blessing! Let’s do this babe @mattpokora ! Et opslag delt af Christina Milian (@christinamilian) den 28. Jul, 2019 kl. 8.19 PDT

De to har dannet par i to år, men Christina Milian har også allerede datteren Violet fra et tidligere forhold.

Christina Milian var især et stort navn i begyndelsen af 00’erne, hvor hun hittede med sange som ‘AM to PM’, ‘When you look at me’ og ‘Dip it low’.

Den amerikanske stjerne har også haft stor suces med at skrive sange for andre kunstnere, og hun har blandt andet være med til at skrive monsterhittet ‘Baby’, der blev Justin Biebers gennembrudshit.

Udover musikkarrieren har Milian også haft flere mindre roller som skuespiller. Hun har gennem årene blandt andet medvirket i en del tv-serier og har blandt andet medvirket i den animerede successerie Family Guy.