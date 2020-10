»Hele min krop – mit sind, min ånd – har haft desperat brug for det.«

Det, sangerinde og skuespillerinde LeAnn Rimes, så længe har behøvet, er at være ærlig om sin sygdom. Sin psoriasis. Og det er hun så nu.

I et langt essay på Glamour sætter hun ord på den diagnose, hun fik allerede som toårig. En diagnose, hun hovedsageligt har holdt for sig selv lige siden. I 36 år.

Med til teksten hører en lang række billeder af 'Can't Fight the Moonlight'-sangerinden uden en trevl på kroppen. Der er intet til at skjule de utallige røde pletter, der popper frem overalt på hendes hud.

»Kender I det, når man siger noget, man har holdt inde længe, højt og føler en kæmpe forløsning? Det er, hvad billederne gør ved mig. Jeg havde brug for det her.«

»Hele min krop – mit sind, min sjæl – havde desperat brug for det,« skriver hun ærligt i sit essay.

Psoriasis er en hudsygdom, der kan medføre udslæt på store dele af huden. Kløende, rødt udslet. Der findes behandlinger, men sygdommen er en kronisk lidelse.

På de billeder, LeAnn Rimes nu deler, er sygdommen i udbrud.

Hun beretter, at hun troede, billederne ville blive svære at se på. At hun ville kigge på dem og dømme sig selv. Normalt undgår hun at få taget billeder af samme årsag.

»Men når jeg ser på billederne, ser jeg så meget mere end min hud.«

»Vil disse billeder ændre måden, jeg lever? Vil jeg iføre mig shorts, når jeg skal handle ind? Det ved jeg ærligt talt ikke. Men jeg ved, at det er imponerende, hvordan vi mennesker kan holde os selv nede.«

»Når du endelig tillader dig at træde ud af det, du har buret dig inde i, åbner hele verden sig. Der er frihed i blot at stikke én fod udenfor døren.«

US singer LeAnn Rimes arrives for the world premiere of Disney's "The Lion King" at the Dolby theatre on July 9, 2019 in Hollywood. Robyn Beck / AFP Foto: Robyn Beck Vis mere US singer LeAnn Rimes arrives for the world premiere of Disney's "The Lion King" at the Dolby theatre on July 9, 2019 in Hollywood. Robyn Beck / AFP Foto: Robyn Beck

Det er ikke første gang, den 38-årige kvinde sætter ord på sygdommen. Det gjorde hun også i 2009. Men dengang fik hun ikke den reaktion, hun havde håbet på.

På daværende tidspunkt var hendes hud nemlig ikke hærget, og mange roste hende blot for at have flot hud alligevel.

»Jeg tror, mange troede, det var noget, jeg fandt på, fordi de aldrig havde set udslættet i udbrud. Denne gang er det anderledes,« skriver hun.

Den verdensomspændende corona-pandemi har givet hende et nyt perspektiv. I en tid, hvor intet er, som det plejer, har hun fået ny gejst.

»Vi er i en tid, hvor vi alle er blevet frataget alt, som vi troede, vi havde brug for. Og nu kan vi se, at vi er værdige og gode nok uden alt det lort. Vi er værdige uden makeup. Vi er elskværdige, uden vi behøver alt det.«

»Og derfor er jeg træt af at gemme mig.«