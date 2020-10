På forsiden af bladet 'Women's Health' afslører sangerinden Kelly Rowland en stor nyhed.

Hun venter nemlig sit andet barn. Et faktum, hun er lykkedes med at holde hemmeligt indtil nu.

Kelly Rowland har i forvejen en femårig søn, Titan Jewell, med sin mand, Tim Weatherspoon. Hun fortæller, hvordan overvejelserne op til graviditeten forløb.

»Vi havde snakket lidt løst om det, og så ramte coronaen, og så var vi bare sådan 'lad os se, hvad der sker,« siger den 39-årige sangerinde ifølge bladet.

Her ses sangerinden med sin søn, Titan Jewell. Foto: Robyn Beck Vis mere Her ses sangerinden med sin søn, Titan Jewell. Foto: Robyn Beck

Hun fortæller desuden overfor bladet, at hun overvejede, hvorvidt hun i det hele taget skulle stå offentligt frem med sin graviditetet, nu hvor USA er så hårdt ramt af coronaen.

»Men man ønsker stadig at minde folk om, at livet er vigtigt,« lyder det.

Sangerinden fylder 40 i februar og siger, at det betyder rigtig meget op for hende at gå op i sin sundhed.

I sin graviditet har hun følt sig 'overvældende udmattet', og derfor har hun slappet rigtig meget af.

Noget andet, som stjernen har brugt energi på, er at overveje, hvad det er for en verden, som hun skal opfostre to sorte børn i.

Hun fortalte, hvordan hun havde puttet sin søn den dag, den afroamerikanske mand George Floyd døde i politiets varetægt og dermed for alvor satte gang i Black Lives Matter-bevægelsen.

Efter hun havde sagt godnat til sønnen, tog hun et bad, hvor hun siger, hun brød sammen i en hård, dyb, grim gråd.