Mandag delte countrystjernen Miranda Lambert et billede på Twitter. Det gav problemer for sangerinden.

På billedet poserer hun sammen med den omdiskuterede Joe Exotic fra Netflix-dokumentaren 'Tiger King'.

Joe Exotic, hvis rigtige navn er Joseph Allen Maldonado-Passage, drev i mange år Greater Wynnewood Exotic Animal Park i Oklahoma, hvor man kunne komme og se på tigre. Det skriver People.

Den 57-årige Joe Exotic sidder lige nu i fængsel. Det sker efter, at han har planlagt et lejemord på sin fjende, Carole Baskin.

Here’s a little Monday memory for y’all. #TigerKing #WayTooPrettyForPrison pic.twitter.com/MB07JvmsDT — Miranda Lambert (@mirandalambert) April 13, 2020

Derudover er han dømt for 17 tilfælde af dyremishandling, og det er altså det, der gør, at Miranda Lambert er kommet i modvind.

'Jeg har været fan af dig i over ti år, men Joe Exotic dræbte uskyldige og raske tigere,' skriver en bruger blandt andet til billedet, og en anden bruger fortsætter:

'Det er ikke et billede, jeg ville være stolt af.'

Miranda Lambert stiftede i 2009 MuttNation, som har det formål, at hjælpe familieløse hunde med at få sig et nyt hjem.

Og det er netop Miranda Lamberts baggrund og kærlighed til dyr, der får folk til at reagere:

'Jeg er overrasket over, at du deler dette med tanke på, at du elsker dyr,' skriver endnu en bruger.

De mange negative reaktioner har nu fået Miranda Lambert til at forsvare sig selv. De gør hun i et nyt opslag på Twitter.

Her skriver hun, at billedet blev taget, da orkanen Harvey hærgede USA:

»MuttNation-teamet rejste til Houston, for at hjælpe med at skaffe nye hjem til de hunde, som allerede boede på dyreinternaterne. Dette var for, at der var plads til de hunde, som var blevet skilt fra deres ejere under orkanen,« skriver sangerinden til opslaget.

Miranda Lambert skriver videre, at MuutNation søgte frivillige, der kunne hjælpe med at transportere hunde fra Houston til Oklahoma, da flere af hundene skulle adopteres af familier derfra:

»En fyr ved navn Joe meldte sig og sine ansatte som frivillige. Nu ved jeg, at det er Joe Exotic,« skriver hun og fortsætter:

»Jeg har aldrig været i hans zoo, og jeg vidste ikke engang, at han havde tigre. Jeg støtter åbenlyst ikke, at dyr bliver mishandlet og behandlet dårligt, afslutter Miranda Lambert opslaget.