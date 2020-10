Sangerinde Elle King havde ringen med i lommen. På årsdagen for at hun og kæresten, Dan Tooker, fandt sammen, og alt var planlagt.

Den 31-årige stjerne, der er datter af 'Deuce Bigalow'-stjernen Rob Schneider, var taget på ridetur med sin kæreste, og her var det meningen, de skulle grave efter guld.

Mens de vaskede efter guld, ville hun så smide en forlovelsesring i hans retning og stille det store spørgsmål. Så langt nåede hun dog ikke.

For så gik kæresten, tatovør Dan Tooker, på knæ i stedet. En situation som 'Ex's & Oh's'-sangerinden, beskriver på sin Instagram-profil:

Vis dette opslag på Instagram Today is our 1 year anniversary. We rode horses up a mountain to go gold panning. I had a ring in my pocket and I was going to toss it in the gold pan and propose to @tattooker ... but of course, my soulmate beat me to the punch and proposed to me the exact same way. So I immediately got down on my knee too. I love you Daniel. 1 year down, forever to go. I said Yes by the way and so did he! Et opslag delt af Elle King (@elleking) den 9. Okt, 2020 kl. 5.20 PDT

'Vi red på hesteryg op i bjergene for at vaske guld. Jeg havde en ring i min lomme og havde tænkt mig at smide den i fadet og fri til Dan Tooker. Men selvfølgelig så kom min eneste ene mig i forkøbet og friede til mig på præcis den samme måde,' lyder det i opslaget, hvor hun uddyber:

'Så gik jeg med det samme også ned på knæ.'

I opslaget har hun lagt et billede af de to, der er gået på knæ for hinanden.

Elle King, der har det borgerlige navn Tanner Elle Schneider, er datter af skuespiller Rob Schneider. Foto: VALERY HACHE Vis mere Elle King, der har det borgerlige navn Tanner Elle Schneider, er datter af skuespiller Rob Schneider. Foto: VALERY HACHE

'Jeg elsker dig, Daniel. Et år er gået, og evigheden venter. Jeg sagde 'ja' forresten, og det gjorde han også,' lyder det afslutningsvist.

Ligesom sin forlovede delte Dan Tooker også oplevelsen på sine sociale medier. Han skriver, at i stedet for at finde guld, så fandt han noget meget smukkere og mere værdifuldt.