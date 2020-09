Nogle par kæmper en kamp for at blive forældre, og nogle bliver det aldrig.

Nu fortæller sangerinde Dorthe Gerlach om nogle af de ting, hun har lært i kampen for at blive mor. Det gør hun til TV 2.

For selv om folk måske kan afskrive hendes historie som en, 'der endte lykkeligt', efter hun fik sin søn Harry, så understreger hun, at det ikke er sådan, hun ser det.

»Det er vigtigt for mig, at der ikke er nogen, der læser den her historie og tænker: 'Så blev hun gravid, og så endte det hele lykkeligt',« siger Dorthe Gerlach i artiklen fra TV 2, hvor hun uddyber:

Dorthe Gerlach fortæller om sin kamp for at blive mor og sine overvejelser om livet fremadrettet. (Arkivfoto). Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Dorthe Gerlach fortæller om sin kamp for at blive mor og sine overvejelser om livet fremadrettet. (Arkivfoto). Foto: Liselotte Sabroe

»Det er sådan, man typisk tænker. Men var det ikke lykkedes, måtte jeg finde lys i den anden vej. Det var det, jeg sagde til mig selv, når jeg gik ud langs havet. At det ikke måtte være enten eller. At det ikke måtte ende lykkeligt eller ulykkeligt.«

I den meget åbenhjertige fortælling deler Gerlach for første gang med offentligheden, hvordan hun har haft det i alle de år, hvor hun og ægtemanden, guitarist Michael Hartmann, forsøgte at blive forældre.

For det har ikke været en nem rejse, og hun overvejede blandt andet, hvad hun skulle gøre med sig selv, hvis hun ikke blev mor. Hvordan hun skulle undgå bitterheden.

Hun siger, at folk har haft svært ved at fortælle hende, at de var gravide. Det var et hensyn, de ikke havde behøvet at tage. For som hun siger, så har hun altid glædet sig på andres vegne. Det var sorgen over ikke at få sit eget barn, som fyldte.

Vis dette opslag på Instagram God fredag Et opslag delt af Dorthe Gerlach (@dorthegerlach) den 28. Aug, 2020 kl. 7.12 PDT

Dorthe Gerlach er med i 10-års jubilæumsudgaven af 'Toppen af poppen', hvor hun synger 'Natsværmer' af Lars H.U.G.

Hun var også med i 2017-sæsonen, hvor hun deltog sammen med Søren Huss, Aura, Karl William, Caroline Henderson, Burhan G. og Michael Falch.

Dorthe Gerlach, der udgør den ene halvdel af duoen Hush, som hun deler med sin mand, offentliggjorde sin graviditet på Facebook, mens parret stadig ventede på deres søn Harry.

'Dem, der er tæt på os, ved, at det er noget, vi har ønsket og kæmpet for i mange år, og vi håber bare, at alt går godt,' skrev hun i august sidste år.

I februar 2020 blev parret så forældre til deres dreng.