'Da jeg var yngre, benyttede jeg mig af et sprog, som jeg skammer mig dybt over og vil fortryde for evigt.'

Således indleder sangerinde Camila Cabello en undskyldning, hun har delt på Twitter.

En undskyldning, der kommer i kølvandet af, at nogle opslag, som hun havde lavet på mediet Tumblr i 2012 og 2013, i denne uge begyndte at florere på de sociale medier.

Opslag, der nu er blevet slettet, men som havde racistisk ordlyd.

'Jeg var uvidende og ignorant, og da jeg blev bekendt med historien og den egentlige betydning bag det frygtelige og sårende sprog, blev jeg flov over, jeg havde brugt det,' skriver hun i sin undskyldning, der fortsætter:

'Jeg undskyldte dengang, og jeg undskylder igen nu.'

Den 22-årige 'Havana'-sangerinde fortæller desuden, at de fejl, hun begik dengang, ikke repræsenterer den person, hun er i dag.

'Mit hjerte har aldrig – heller ikke dengang – båret på had og splid. Sandheden er, at jeg var pinligt ignorant og uvidende.'

Selvom sangerinden ikke på noget tidspunkt konkret nævner, hvad det er, hun undskylder for, er hendes fans ikke i tvivl om, at undskyldningen skal ses i lyset af Tumblr-opslagene.

Camila Cabellos fans' reaktioner er dog blandede.

Mens nogle accepterer undskyldningen, er der andre, der er mere skeptiske. Eksempelvis skriver en Twitter-bruger:

'Hvad er det, de lærer piger i USA? Fortæller du mig, at du som 16-årig ikke vidste, hvad racisme var? Jeg er forvirret.'