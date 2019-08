Den cubansk-amerikanske sangerinde Camila Cabello, som i øjeblikket dater Shawn Mendes, har fået nok af urealistiske kropsidealer.

Det fortæller hun i en såkaldt story på Instagram.

Her fortæller 'Havana'-sangerinden blandt andet, at hun har forsøgt at undgå sociale medier for ikke at blive konfronteret med nedladende kommentarer om hendes udseende.

‘I et sekund glemte jeg det forleden, da jeg skulle finde et billede, og jeg faldt tilfældigvis over en tråd, hvor folk kritiserede min krop,’ fortæller hun.

Camila Cabello vandt i 2018 intet mindre end fire priser under MTV Europe Music Awards. Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Camila Cabello vandt i 2018 intet mindre end fire priser under MTV Europe Music Awards. Foto: SERGIO PEREZ

Til at starte med følte hun sig usikker på sig selv og undrede sig over, hvilke billeder de snakkede om.

‘Min appelsinhud. Åh nej. Jeg glemte sikkert at suge maven,’ tænkte hun først.

Men så besluttede hun sig for at rette ryggen og svare igen.

‘Jeg skriver dette for piger som min lillesøster, som vokser op med sociale medier. De ser konstant redigerede og manipulerede billeder og tror, at det er virkeligheden,’ skriver hun og understreger:

‘Men det er falskt, og falskt er ved at blive det nye ægte.’

Og den præmis nægter Camila Cabello altså at spille med på

Hun nægter at bidrage til de urealistiske kropsidealer, og hun opfordrer derfor sine følgere til at omfavne deres smukke og naturlige kroppe.

‘Piger, appelsinhud er normalt. Fedt er normalt. Det er smukt og naturligt. Jeg nægter at lade mig kue af det b* (bullshit, red.).’

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af camila (@camila_cabello) den 26. Okt, 2018 kl. 9.56 PDT

Det er da heller ikke første gang, den 22-årige sangerinde har påtalt andres kommentarer om hendes krop.

Sidste år startede der rygter om, hvorvidt hun var gravid, efter hun havde delt et billede af sig selv, hvor hendes hånd var placeret på maven.

Hun manede dog hurtigt rygterne til jorden:

‘Venner, nu er I skøre. Jeg er på turné i USA, hvor jeg spiser lækker mad. Lad mig og min mave være.’