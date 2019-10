Sangeringen Aura er kendt for sin stemme, ørehængere og sin spraglede stil.

Men nu fortæller hun i et nyt interview, at det ikke altid har været nemt at være ung kvinde i musikbranchen.

»Jeg HAR været et offer. For min naivitet og for mennesker, som havde andre agendaer og ikke var det, de udgav sig for,« siger den 34-årige musiker og uddyber til bladet Femina:

»Jeg har haft MeToo-situationer. Alt det har jeg skullet finde plads til, før jeg kunne fortsætte. Jeg var knækket og ulykkelig, men på en måde identificerede jeg mig ikke med det.«

Hun siger desuden i interviewet, at hun har oplevet, at der var mænd, som havde vanvittige idéer til, hvad hun skulle i starten af sin karriere.

Hun er dog landet et andet sted i sit liv, og nu har hun mere ro på.

Tidligere har Aura Dione også kæmpet med et forhold til en anden mand, nemlig hendes ekskæreste Janus Friis, som er stifter af Skype.

De to måtte gå i retten for at klare deres uenigheder, inden de endte med at indgå forlig i 2018.

Her blev det blandt andet besluttet, at Aura ikke må udtale sig om deres tid sammen, så derfor er hun ikke sidenhed kommet med en offentlig forklaring på, hvorfor det gik så galt imellem dem.

Til gengæld gav Skype-milliardæren til gengæld et interview til Berlingske, inden forliget fandt sted.

»Vores liv var sammen i et kærlighedsforhold. På et tidspunkt opdagede jeg, at jeg i virkeligheden var blevet udnyttet. Det handler om dobbeltliv. Der var et mønster,« forklarede milliardæren i efteråret 2016 Berlingske.

Tidligere i år afslørede sangerinden, at hun var single. Hun har ellers været i et forhold med en anden musiker Thomas Troelsen.