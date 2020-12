Den amerikanske sangerinde Ann Marie er anholdt i en bizar sag.

Sangerinden med det borgerlige navn Joann Marie Slater er blevet anholdt, efter en mand er blevet skudt i hovedet på et hotelværelse i Atlanta.

Ifølge People og TMZ fandt skyderiet sted 1. december.

Her blev politiet tilkaldt til hotellet og fandt en 24-årig mand ved navn Jonathon Wright med et skudsår i hovedet. Manden, der på daværende tidspunkt var ved bevidsthed, blev hastet på hospitalet, men er siden bekræftet i kritisk tilstand som følge af sine skader.

Ifølge de amerikanske medier påstår 25-årige Ann Marie, at der var tale om et uheld.

Hun har til politiet forklaret, at der lå en pistol på et bord på hotelværelset, og at pistolen på et tidspunkt faldt ned fra bordet, hvorefter den affyrede et skud, der ramte manden i hovedet.

Skuddet skal have ramt manden i midten af panden, hvorefter kuglen røg videre ud af hans venstre tinding.

Ifølge politirapporten var sangerinden yderst 'fortvivlet', da hun blev udspurgt af betjentene på gerningsstedet. Hun blev efter sigende ved med at spørge, om offeret ville overleve.

Ann Marie skulle desuden være begyndt at 'skrige hysterisk', således at betjentene måtte fjerne hende fra stedet. Selv om hun opførte sig 'hysterisk', har betjentene dog påpeget i deres rapport, at hun ikke græd.

Manden, der er blevet skudt i hovedet, er ifølge sangerinden hendes barndomsven, som hun er vokset op med i Chicago, men som var taget til Atlanta for at besøge hende.

Der blev fundet to projektiler på gerningsstedet. Ifølge politirapporten blev der fundet skudhuller i en af dørene i hotelværelset samt i et skab.

Ann Marie blev anholdt på stedet og sigtet for at være i besiddelse af et skydevåben samt for vold med et dødeligt våben.

Sangerinden er bedst kendt for sin sang 'Secret', som hun udgav i 2018. Sangen tilbragte fire uger på Billboard Hot-liste for R&B-sange i 2019.