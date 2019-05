Hun er kendt for sine imponerende shows og for sit afslappede forhold til sin krop, og især én (bag)del af kroppen er der fokus på, når hun fejrer en million følgere.

Melissa Jefferson, også kendt som Lizzo, delte en video, hvor hun står med ryggen til og spiller på en tværfløjte iført en 'Cuz I Love You Tour' jakke. Og intet andet.

Den dansende bare numse og fløjtemusikken i videoen er akkompagneret med teksten:

'DER ER OFFICIELT EN MILLION #LIZZOLOVERS OG #LIZZBIANS PÅ PLANETEN. DENNE SIDE ER ET SIKKERT RUM. DENNE SIDE ER EN SELV-KÆRLIGHED AKTIVERINGS STATION. BRUG DEN KLOGT. Jeg takker af hele min store røv.'

Vis dette opslag på Instagram THERE ARE OFFICIALLY 1 MILLION #LIZZOLOVERS AND #LIZZBIANS ON THE PLANET. THIS PAGE IS A SAFE SPACE. THIS PAGE IS A SELF-LOVE ACTIVATION STATION. USE IT WISELY. AND GET YOOOO LIFE. thank you from the bottom of my big ass Et opslag delt af Lizzo (@lizzobeeating) den 30. Apr, 2019 kl. 1.32 PDT

Sangeren bag nummeret ‘Juicy’ fortalte for ikke så lang tid siden om sin kropspositivitet, og hvordan hun synes, hendes krop er smuk, og altid kan lide den måde, den ser ud.

I et interview med ‘I Waigh’ med Jameela Jamil, fortalte Lizzo, at hun ikke altid har været så positiv omkring sin krop.

»Da jeg voksede op, havde jeg ikke mange mennesker at se op til i medierne, som så ud ligesom mig og blev kaldt smukke. Alle sorte kvinder var meget lyse i huden og tynde og havde glat hår, så jeg tænkte, at det var sådan man så ud, hvis man var smuk,« siger hun.

Men når hun kiggede sig i spejlet, var hendes udseende meget langt fra det skønhedsideal.

Vis dette opslag på Instagram talkin self love and wearing a blazer w/ my friend @jameelajamilofficial for @i_weigh. Thanks for having me sis! Et opslag delt af Lizzo (@lizzobeeating) den 5. Apr, 2019 kl. 12.51 PDT

»Jeg havde ikke bare små ting, som jeg gerne ville ændre ved mig selv, hvis jeg kunne. Jeg havde en hel fantasi om at vågne og være en helt anden end mig selv,« siger hun.

Men fordi hun en dag bestemte sig for, at det skulle være slut, så begyndte hun at se sig selv som smuk. Det gjorde, at hun fik en indre såvel som ydre glød, der også åbnede andres øjne for hendes skønhed.

Og man må sige, at der i høj grad er blevet åbnet nogle øjne, for hun er blevet lidt af et symbol på kropspositivitet, og bliver hyldet for sin åbenhed omkring sin krop.

Lizzo udgav albummet 'Cuz I Love You' sidste måned, som dog ikke modtog nogen hyldest af anmelderne.