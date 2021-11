»Jeg er stadig i chok, sorgen er overvældende. Men jeg ved, at jeg er stærk, og jeg ved, at jeg nok skal klare det.«

Sådan skriver den britiske sanger Jessie J i sit seneste opslag på Instagram.

Her fortæller hun, at hendes graviditet har resulteret i en spontan abort, da der ved den tredje scanning ikke var noget hjerteslag.

Alligevel vil hun gå på scenen og optræde ved en koncert i Los Angeles.

»Jeg har lavet to koncerter på to år, og min sjæl har brug for det. Endnu mere i dag.«

Den 33-årige sanger skriver, at hun godt ved, at nogen vil sige, hun bare skal aflyse, men lige nu vil hun holde fast i den ene ting, hun har klarhed over - nemlig at synge.

»Jeg begyndte at synge som ung for glæde og for at fylde min sjæl med selvkærlighedsterapi, og det har aldrig ændret sig. Jeg bliver nødt til at håndtere dette på min måde.«

Hun forklarer, at hun valgte at blive gravid på egen hånd, da moderskabet er alt, hun nogensinde har ønsket sig, og fordi livet, som bekendt, er kort. Hun kalder graviditeten for et mirakel og en oplevelse, som hun aldrig vil glemme - og som hun vil have igen.

I den triste situation hun befinder sig i, er der alligevel overskud til at sende en varm tanke ud til de millioner af kvinder, som har oplevet den samme situation og smerte, som verdensstjernen nu oplever.

»Jeg føler mig knyttet til både dem af jer, jeg kender, og dem af jer jeg ikke kender.«

»Det er den mest ensomme følelse i verden,« skriver Jessie J, som har det borgerlige navn Jessica Ellen Cornish.