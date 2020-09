Den 49-årige tidligere forsanger i 'The Temptations' Bruce Williamson er død af coronavirus.

Det skete søndag nat i hans hjem i Las Vegas. Det skriver TMZ.

Bruce Williamson' søn, som også har navnet Bruce, har hyldet sin far i et opslag på Facebook. Her skriver han:

'Der er ingen ord i verden, der kan beskrive, hvordan jeg føler lige nu. Jeg elsker dig, far. Tak for at være fantastisk. Tak for at være kærlig. Tak for at være den, du er. Jeg beder til Gud om, at vi vil møde hinanden igen.'

''Jeg elsker dig, far. Hvil i fred kong Williamson,' afslutter sønnen den rørende afskedshilsen til sin far.

Sønnen gik også live på Facebook mandag, hvor han blandt andet sang gospel sangen 'I Won't Complain', som er skrevet af pastor Paul Jones.

Til sidst i sin live sagde han: »I mine øjne har vi mistet et ikon. Jeg vil sørge for, at hans eftermæle lever videre'

Bruce Williamson var forsanger i 'The Temptations' fra 2006 og frem til 2015. Bandet blev skabt allerede i 1960 og her var det Otis Williams, David Ruffin, Melvin Franklin, Paul Williams og Eddie Kendricks, der var en del af bandet.

Ifølge People begyndte han at synge soul-musik efter, han forlod gruppen. Han skulle have optrådt 12. september til en pay-per-view koncert.