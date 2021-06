Sangeren Kevin 'Bro' Andreasen havde ikke noget kørekort, da han en aften i 2019 kørte alt for hurtigt og i øvrigt var påvirket af stoffer.

Sådan lyder det i hvert fald fra Københavns anklagemyndighed, der derfor har rejst tiltale om hele tre færdselsovertrædelser.

Ifølge anklageskriftet blev 25-årige Kevin Andreasen stoppet af politiet 4. september 2019 omkring klokken 19, da han kom kørende ad Vasbygade i København, skriver Se & Hør.

Sangeren havde kørt 95 kilometer i timen i en zone, hvor man kun måtte køre 70, men det viste sig desuden, at han havde 'indtaget bevidsthedspåvirkende stoffer, som er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden', lyder det i anklageskriftet.

Herudover havde han, ifølge politiet, ikke erhvervet sig et kørekort, skriver ugebladet.

Onsdag skal 'Sydpå'-stjernen derfor i retten, hvor anklagemyndigheden går efter en ubetinget frakendelse af retten til at føre et køretøj.

På Instagram skriver Kevin 'Bro' Andreasen, at han ikke kan forstå, at han skal i retten.

'På daværende tidspunkt var jeg et rigtigt dårligt sted i mit liv, og jeg anerkender, at det var virkelig umodent af mig. Samtidig har jeg for lang tid siden anerkendt bøden, derfor er jeg uforstående over for, at denne sag popper op igen,' skriver han.

Kevin 'Bro' Andreasen har tidligere fortalt, hvordan han i december 2019 – tre måneder efter han blev stoppet af politiet – blev diagnosticeret med angst. I den forbindelse fortalte han til Ritzau, at han for alvor kunne mærke den komme snigende, da succesen med gennembrudshittet 'Sydpå' drev, han ikke længere var på arbejde 24 timer i døgnet og kunne mærke sig selv igen.

»Jeg kæmper stadig. Jeg tager ikke i byen. Det er en del af det. Jeg snakker stadig med psykologer, der har sagt, at jeg skal stoppe med at tage ud og lade være med at få dårlig opmærksomhed,« fortalte han i den forbindelse.

På Instagram lover Kevin Andreasen dog, at han har lært en lektie, efter han blev stoppet af politiet.

'Til alle mins fans og følgere vil jeg sige: Tænk jer om, når I kører bil. Jeg har definitivt lært noget af mit fejltrin, og det håber jeg, vil give andre noget at tænke over. Take care out there.'