Kevin Andreasen, bedre kendt som sangeren Bro, har mødt en ny kvinde.

Det skete under en bytur, men hvor i landet vil sangeren ikke ud med.

»Jeg ser en pige. Men hun er ikke kendt,« fortæller den 23-årige Kevin Andreasen, da B.T møder ham på den røde løber til gallapremieren på ‘The Gentlemen’ i Big Bio Nordhavn.

Det, som han faldt for ved sin nye flamme, var, at hun ikke vidste, hvem han var ,og så spillede hun også lidt kostbar.

»Hun afviste mig til at starte med, og det kunne jeg godt lide ved hende,« fortæller sangeren.

Han kunne afsløre, at det kun er fire eller fem uger siden, at han mødte hende.

Kevin Andreasen slår dog fast, at de ikke er kærester, men at de ses.

Efter B.T havde snakket med ham, kom han gående med en øl i hånden og armen om en mørkhåret kvinde.

Bro sammen med sin mørkhårede veninde. Foto: Byrd / Kasper Løjtved

Han understregede dog, at det ikke var hans nye flirt, men blot hans bedste veninde.

Bro blev kendt i 2016, da han udkom med sangen ‘Hvor er du bro’, og i 2018 blev han hyret til at lave årets ‘Paradise Hotel’-sang.

Sangen blev han nummer et med på 'The Official Danish Singles Chart' i 2018.

Han har tidligere dannet par med paradisoen Elina Dahl, men de gik officielt fra hinanden i november 2019.