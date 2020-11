»Det ville nok være svært at blive pædagogmedhjælper, fordi folk kender mig, men jeg ville ikke være flov over det, hvis det kom der til. Der skal jo mad på bordet.«

Sangeren Kevin 'Bro' Andreasen har de seneste år etableret sig på både de danske hitlister og klubscener med sange som 'Hvor er du bro', 'Er nettet nede' og 'Paradise Hotel'-titelsangen 'Sydpå', men under de seneste mange måneders coronakrise har kalendren været halvtom – og bankbogen ligeså.

I øjeblikket prøver han nogle nye ting af i et forsøg på at vende skuden, men hvis det ikke lykkes, er han ikke for fin til at tage et deltidsarbejde, fortæller han til B.T. i forbindelse med premieren på Viaplay-serien 'Kevin bygger Bro'.

Her fortæller hitsangeren, at han har mistet omkring 80 procent af sin indtjening i 2020, og at han med mere end 200 spillejobs i 2019 vurderer, at han er gået glip af to-tre millioner.

Kevin Andreasen – bedre kendt som sangeren Bro - har premiere på anden sæson af sin egen reportageserie. Foto: Viaplay Vis mere Kevin Andreasen – bedre kendt som sangeren Bro - har premiere på anden sæson af sin egen reportageserie. Foto: Viaplay

»Men jeg overlever,« smiler han.

Han har heldigvis gemt nogle penge på opsparingen, og så har han lagt sin ekstravagante popstjerne-tilværelse lidt på is.

»Så nu er det Cup Noodles hver dag,« siger han med et skævt smil.

»Ej, men det er slut med at spise ude hver dag eller bestille Wolt. Nu skal jeg selv lave mad og blive lidt mere voksen.«

Så du skal leve som et normalt menneske igen, ligesom før du blev kendt?

»Det ved jeg sgu ikke, jo, det er vel lidt normalt. Jeg tror, alle vi musikere har indstillet os på at leve lidt mere normalt,« siger han.

»Der må man bare indstille sig på, at man må cutte nogle ting fra. Jeg rejste for eksempel 15 gange om året hvert år, hvor jeg i hvert fald brugte 100.000-150.000 kroner hver gang. Nu har man ikke kunnet rejse det sidste stykke tid, så det er nok meget godt.«

I perioden, hvor kreditkortet har ligget bagest i pungen, har Kevin Andreasen ikke kun lært noget om sine forbrugsvaner. Han har også lært at udpege sine ægte venner.

»Jeg var nok lidt gavmild før i tiden med penge og kontanter til mine venner – eller bekendte vil jeg hellere kalde dem. For nu, hvis jeg har stået og manglet penge, så var de sådan: 'Nej, vi har ikke nogen'. Jeg har lært, hvem der er kammerater, og hvem der er der for ens penge.«

Under den ufrivillig koncertpause har Kevin Andreasen fået bygget et nyt musikstudie, hvor han vil invitere uopdagede talenter forbi til en skrive- eller indspilningssession og hjælpe dem med at udgive musik.

Projektet er relativt nyt, fortæller han, men på sigt vil han gerne skrive flere sange til både sig selv og andre kunstnere, så hans indkomst ikke er afhængig af, hvornår forsamlingsforbuddet bliver hævet, og han kan komme ud at spille igen.

»Jeg vil bruge ventetiden på at skrive en masse musik og så ellers bare se, hvordan det kommer til at fungere med alt det corona-gøgl. Jeg tager en dag ad gangen,« siger han.

»Det skal nok blive godt.«