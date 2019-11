Den danske sanger Bro og den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Elina Dahl danner ikke længere par.

Det er Elina Dahl, der bekræfter, at hun og sangeren, som lyder det borgerlige navn Kevin Andreasen, er gået hvert til sit.

Det gør hun i en såkaldt 'story' på Instagram:

'Hvis nogen stadig er i tvivl, så er mig og Kevin altså IKKE sammen længere,' skriver hun.

Videre forklarer hun, at hun har modtaget mange beskeder, hvor folk har spurgt, om de to stadig er sammen:

'Jeg får mange beskeder om det, endda haft personer, jeg slet ikke kender, der har ringet mig op og spurgt. Så her får I et fælles svar, for jeg vil gerne have, der ikke er nogen forvirring omkring det,' skriver Elina Dahl.

Hun skriver ikke, hvornår parret gik fra hinanden - eller hvad den præcise årsag er. Dog skriver hun:

'Jeg fik bare mine øjne op.'

Elina Dahl og Kevin Andreasen mødte hinanden, efter de begge havde medvirket i 'Paradise Hotel' for to år siden. Elina var med i programmet som deltager, mens Bro havde skrevet titelsangen, som han optrådte med.

Efter de to kom hjem til Danmark, begyndte de at se mere til hinanden, og kort efter dannede de par.

Dog gik de på et tidspunkt fra hinanden - før de fandt sammen igen.

Bro står blandt andet bag hittet 'Sydpå'.