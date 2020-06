Entertainer Mek Pek fik forleden lukket fem profiler, han havde på Facebook, med beskeden om, at hans navn ikke kunne bruges.

Nu lyder der dog en lidt anden forklaring fra det sociale medie.

Efter de første artikler om kendissens problemer er kommet ud, har de nemlig fået undersøgt sagen, og det har vist sig, at Mek Pek er blevet hacket.

En af hans profiler er blevet udsat for et angreb, og derfor lukkede de fem af hans konti.

Mek Pek med sin kæreste, Mette Krebs, og sit yngste barn Fanny. Foto: Foto: Idoart agenzy / Matias Falk og Rikke Luna Vis mere Mek Pek med sin kæreste, Mette Krebs, og sit yngste barn Fanny. Foto: Foto: Idoart agenzy / Matias Falk og Rikke Luna

Selv er musikeren og entertaineren dog overrasket over, hvorfor det ikke var alle hans profiler, som blev lukket. Han siger, han nu ser frem til at se, hvad der sker i sagen.

»Jeg blev kontaktet af en fra Facebook, som ville hjælpe mig. Han sagde, at en af mine profiler var blevet hacket, uden at han ville svare på hvilken,« lyder det fra den 56-årige kunstner, som i virkeligheden hedder Mek Falk. Et navn, der heller ikke kunne accepteres, da musikeren ville lave nye profiler.

»Nu er jeg spændt på at se, om jeg virkelig kan få mine profiler tilbage med alle mine følgere.«

Han har været på Facebook i 12 år og bruger det i høj grad i forbindelse med arbejde. Han har blandt andet haft en privatside, en fanside, en side til et Elvis-cover-projekt og et til et band, han er med i. Fem ud af syv er nu lukkede.

Mek Pek har syv profiler, og fem af dem er blevet lukket, efter hvad Facebook siger, er et hackeranregb. Han er nu nervøs for, om han har beholdt alle sine følgere, hvis der kommer en afklaring på problemet. Foto: Foto: Made in Aarhus Film / Anton Falk Vis mere Mek Pek har syv profiler, og fem af dem er blevet lukket, efter hvad Facebook siger, er et hackeranregb. Han er nu nervøs for, om han har beholdt alle sine følgere, hvis der kommer en afklaring på problemet. Foto: Foto: Made in Aarhus Film / Anton Falk

Mek Pek forklarer videre, at det ikke kun er hans forretninger, han bekymrer sig for.

Han siger nemlig, at når nu også hans private profil er røget, så er han bekymret for at miste alle de minder, der lå på siden.

»Det er jo lidt, som når et hus brænder, og ens fotografier brænder med. Man føler jo, at de minder er væk for altid.«

Nu er Mek Pek dog lidt mere håbefuld, efter firmaet har kontaktet ham, og han ser frem til, at der formentlig findes en løsning - for ellers har han fået et direkte nummer og mail til en, der kan hjælpe, siger han.

B.T. har været i kontakt med Facebook, og en talsmand for firmaet skriver i en mail:

'Der er tale om en hacking af én af Mek Peks konti, som af sikkerhedsmæssige hensyn har resulteret i en automatisk nedlukning af hans øvrige profiler. Vi er i kontakt med Mek og arbejder på at få genaktiveret hans profiler,' lyder svaret.

Fra Facebooks side svarede man ikke på, hvorfor Mek Falk (som kunstneren rigtigt hedder) ikke kunne hedde sit eget navn i sine nye profiler.