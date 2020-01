Den tidligere New Kids On the Block-stjerne og succesfulde Hollywood-skuespiller Donnie Wahlberg hyldes på sociale medier efter en stor gestus til en servitrice.

'Blue Bloods'-stjernen var 1. januar på pandekagehuset IHOP sammen med sin kone Jenny McCarthy, hvor de smovsede de formodede tømmermænd væk for 75,45 dollars, hvilket svarer til godt 500 danske kroner.

Men da regningen skulle betales, fik deres servitrice en overraskelse, som hun aldrig vil glemme.

»Jeg servicerede dem så godt, jeg kunne. Han foldede kvitteringen sammen, og sagde, jeg ikke skulle åbne den, før han var gået. Jeg sagde 'OK, tak, kom endelig tilbage, så tager jeg mig af jer igen'. Så åbnede jeg den, og jeg var lige ved at falde om på gulvet,« siger servitricen, 37-årige Bethany Provencher, til People.

På kvitteringen kunne hun læse, at hun havde fået ikke mindre end 2.020 dollars i drikkepenge - altså 13.500 kroner. Penge, som hun desperat havde brug for.

»Jeg begyndte bare at græde. Jeg kunne ikke forstå det. Jeg mener, hvem gør sådan noget. Det var en velsignelse,« siger kvinden, som arbejder på en IHOP nær Wahlbergs hjem i St. Charles, Illinois.

»Jeg er lige flyttet ind i en ny lejlighed, jeg er enlig mor - alene med min søn. Så jeg kæmper hver dag for at få ender til at mødes. Og nu kan jeg købe møbler og sætte penge i banken og sørge for, at min søn har det godt,« siger Bethany Provencher til People.

Hun har arbejdet som servitrice, siden hun var 12 år gammel, og kan ikke understrege nok, hvor stort det er for hende:

»Der er en grund til, at Gud placerede ham der hos mig, det ved jeg. Det er det største, der nogensinde er sket i mit liv,« siger hun til People.

Det er ikke første gang, Mark Wahlberg har givet vile drikkepenge til servitricer. Det gjorde han også i en Waffle House i 2017, og dengang forklarede han på Instagram, hvad der får ham til at være så gavmild på fastfood-restauranter.

»Min mor var servitrice, og min far var bartender - i årevis! Så når jeg går ind i en Waffle House, og medarbejderne behandler mig som en konge, så kan du bande på, at jeg behandler dem som dronninger,« skrev han dengang.

Sammen med sin bror, Mark Wahlberg, voksede Donnie op i fattigdom, indtil først musikken og senere skuespillet gjorde dem begge til mangemillionærer.