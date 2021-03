Den amerikanske countrysanger Granger Smith og hans kone Amber venter barn nummer fire.

Det offentliggjorde parret torsdag på Instagram med en en følelsesladet video.

Nyheder kommer blot 21 måneder efter, den lille familien gennemlevede en ubærlig tragedie, hvilket det ellers glædelige Instagram-opslag også bærer præg af.

»Vi er gravide. Jeg har ikke mange ord til denne video. Livet er ikke perfekt. Nogle gange er det gennembanket og ødelagt, men det er ALDRIG håbløst,« skriver 41-årige Granger Smith blandt andet i opslaget.

Parrets yngste barn, 3-årige River, døde i juni 2019 i en tragisk drukneulykke i hjemmet.

Granger Smith legede med sine tre børn – Lincoln, som i dag er syv år, London, som i dag er ni år, og River – i haven i familiens hjem i Georgetown, Texas, mens hans kone tog et bad inde i huset.

Et kort øjebliks uopmærksomhed, mens han legede med sine to ældste børn, resulterede i, at tre-årige River formåede at slippe fordi den børnesikrede låge ind til familiens pool, hvor han gik i vandet.

»Det er ikke som i filmene,« har Granger Smith tidligere udtalt i et interview med People.

»At begribe, at man kan miste nogen i en drukneulykke blot få meter væk, giver ingen mening, medmindre man ved, hvordan processen foregår, og hvor stille den er. Der er ikke plask eller gurglen eller spark. Der var ikke engang at plask, da han faldt i.«

Ligesom den 41-årige countrysanger har hans kone Amber Smith har lavet et Instagram-opslag, hvori hun deler nyheden om, at parret venter deres fjerde barn, og også hun benytter lejligheden til at hylde deres afdøde søn.

»Aldrig havde jeg troet, at jeg i en alder af 39 år ville blive velsignet med endnu en lille dreng. De seneste år har været så hårde, men også fyldt med så meget glæde, håb, helbredelse, vækst og nåde fra gud,« skriver hun tilføjer:

»Søde Riv, vi er forevigt forandrede på grund af det smukke liv, du levede, og vi vil fortsat ære din store, lille arv indtil den dag, vi kommer hjem til dig.«