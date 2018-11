Sandra Bullocks samarbejde med Susanne Bier på “Bird Box” var så intenst, at filmholdet troede, at de skændtes. Men den 54-årige skuespillerinde var meget begejstret for den danske instruktør.

Susanne Bier instruerer Hollywoodstjernen Sandra Bullock i sin seneste internationale film, “Bird Box”, der får premiere på Netflix. Det gik tilsyneladende heftigt for sig.

»Alle var bekymrede for, at vi var oppe at skændes,« siger Sandra Bullock, der ser ud til at more sig over sine kollegers formodninger om diverse konflikter mellem de to kvinder.

»De bemærkede, at hun talte meget ihærdigt med hænderne, og at jeg derefter reagerede på samme måde. Men vi elskede vores samarbejde. Jeg vil virkelig gerne arbejde med hende tusindvis af gange og igen og igen.«

Det var Susanne Biers arbejde med John Le Carre-romanen The Night Manager, som overbeviste Sandra Bullock om, at de to skulle arbejde sammen. Foto: Claus Bech Vis mere Det var Susanne Biers arbejde med John Le Carre-romanen The Night Manager, som overbeviste Sandra Bullock om, at de to skulle arbejde sammen. Foto: Claus Bech

Susanne Bier har ry for at være meget direkte i forhold til, hvad hun ønsker fra sine skuespillere, og det var også tilfældet i forhold til Sandra Bullock.

»Hun er et usædvanligt menneske,« siger hun om den danske instruktørs personlighed.

»Vi gennemgik alt ned til mindste detalje. Det er skønt at få mulighed for at samarbejde med nogen, der får en til at arbejde så hårdt. Hun er en fantastisk kunstner at samarbejde med.«

Sandra Bullock vandt en Oscar og en Golden Globe for filmen ”The Blind Side” i 2010, men i hendes øjne er det første gang, en instruktør har udnyttet hendes potentiale til fulde.

»Det er første gang, at jeg har arbejdet med en, der tillod mig at give 100 procent af, hvad jeg har at tilbyde, hvorvidt det fungerede eller ej.«

Det var en stor oplevelse for den nu 54-årige skuespillerinde at samarbejde med Susanne Bier, hvis arbejdsmetode hun nød.

»Hun manipulerer og designer hvert skud,« siger hun med begejstring i tonefaldet.

»Susanne er ikke bange for noget som helst, og hun har ikke noget problem med at fortælle, hvad hun vil have - og jeg elsker at blive instrueret.«

Drømmen om at samarbejde

Det var ”The Night Manager”, der overbeviste Sandra Bullock om, at det var på tide at samarbejde med den danske instruktør. Hun havde set flere af hendes danske film og var overrasket over hendes alsidighed, da hun så serien baseret på en roman af John Le Carré.

»Jeg kunne næsten ikke tro, at det var den samme person, der havde lavet ”The Night Manager”, som havde lavet de danske film,« siger Sandra Bullock, der dog længe har ønsket at samarbejde med Susanne Bier.

»Jeg var imponeret over, hvad hun havde gjort med TV-serien, og derfor begyndte vi for alvor at tale om at samarbejde.«

Begge kvinder havde haft øje på et andet manuskript, som de drømte om at samarbejde om at realisere, men da det ikke lykkedes, besluttede de sig for at lave thrilleren “Bird Box”.

»Vi havde begge læst manuskriptet for mange år siden,« påpeger Sandra Bullock om Eric Heisserers ”Bird Box”.

»Men dengang fangede det os ikke. Så læste vi det igen. Susanne læste det på en flyvetur, og så snart hun landede, var hun på. Det var skæbnen, at vi skulle samarbejde, bare ikke med det projekt, vi til at begynde med havde drømt om.«

Uden øjenkontakt

”Bird Box” er baseret på en roman af Josh Malerman og er en apokalyptisk fortælling. Sandra Bullock spiller en gravid kvinde, der barrikaderer sig i en villa sammen med en lille gruppe overlevende, da verden invaderes af udefinerbare væsener. Det bliver snart klart, at folk bliver vanvittige og begår selvmord, hvis de ser skabningerne. Derfor har skuespillerne bind for øjnene i flere scener i filmen.

»Det gik op for mig, hvor meget jeg har beroet på at udtrykke mig med mine øjne på film, og her blev et af de vigtigste redskaber, man har som skuespiller taget fra mig.«

Det var en stor udfordring for Sandra Bullock at skulle portrættere sin karakters frygt, da hun er på flugt med to små børn, uden at kunne udtrykke sig med sine øjne. Hun var meget nervøs for ikke at leve op til Susanne Biers kreative standard.

»Man har sin stemme og sin krop, når man spiller skuespil på teatret, og på film har man først og fremmest sine øjne. Men det havde jeg ikke, og det gjorde mig vred, frustreret og bange, for der var flere scener, hvor jeg ikke var sikker på, at jeg kunne klare det og give hende, hvad hun havde brug for. Jeg var også bange for, at jeg ikke kunne tage vare på børnene.«