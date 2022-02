»Jeg er gravid. Og jeg er simpelthen så bange, ængstelig og nervøs.«

Sådan siger journalist og tidligere P7-vært Sandie Westh, som onsdag kunne annoncere, at hun bærer sit og kæresten Mikkels andet barn.

Trods de lykkelige omstændigheder tør podcastværten ikke glæde sig. Juble. Eller tro på det. For hun har prøvet det før. Og sidste gang gik det ikke som planlagt.

I maj sidste år blev den nu 34-årige Sandie Westh nemlig mor til datteren Vilma. Men kort efter fødslen blev det opdaget, at den lille piges lunger ikke selv kunne optage ilt. Efter 55 minutters kamp mistede Vilma livet. Og Sandie Westh og Mikkel Skouborg mistede deres datter.

»Vi savner Vilma ekstra meget p.t. Vores lille pige, som senere i år skal være storesøster. Det er næsten ikke til at holde ud, samtidig med at det er det eneste, vi vil,« skriver Sandie Westh i sit Instagram-opslag.

Hun forklarer i opslaget, at parret – der blev gift på datterens terminsdato to uger efter fødslen – har ventet med at melde noget ud, da de har brugt al deres energi på at tro på livet igen. Tro på, at de får lov at beholde barnet denne gang. De ønsker derfor heller ikke at afsløre, hvor langt Sandie Westh er henne.

»Vi tør naturligvis ikke tro på noget sådan rigtigt, før baby er ude og selv trækker vejret, men vi har fået lægernes garant for, at det, der skete med Vilma, ikke sker igen,« skriver hun.

»2022 giver os livet tilbage. Det håber vi i hvert fald på.«

Efter fødslen af Vilma gik både Sandie Westh og Mikkel Skouborg på sygeorlov, men har sideløbende fundet kræfter til at kæmpe for psykologhjælp til forældre, der har mistet – noget de selv manglede at få tilbudt efter deres tragedie.

Det er siden blevet indført på Hvidovre Hospital.