15 år efter deres skilsmisse skal skuespillerne Brad Pitt og Jennifer Aniston nu igen arbejde sammen. Det bliver første gang siden 2001, at det sker.

Og når noget så trivielt pludselig bliver en historie i medierne, så skyldes det nok især den store opmærksomhed, det tidligere ægtepar tiltrak sig tidligere på året, da rygterne om, at de skulle være fundet sammen igen, begyndte at svirre.

Skuespillerne blev gift i 2000 og dannede par, indtil Brad Pitt fem år senere kastede sin kærlighed på kollegaen Angelina Jolie under optagelserne til 'Mr. and Mrs. Smith'. Men heller ikke dette ægteskab holdt, og i 2016 blev parret separeret og efterfølgende skilt under stor dramatik.

Mens Brad Pitt og Angelina Jolie ifølge flere amerikanske medier går i familieterapi for at opnå et konstruktivt samarbejde om deres seks børn, så er følelserne anderledes varme mellem Brad Pitt og hans første kone, Jennifer Aniston.

Brad Pitt og Jennifer Aniston var gift fra 2000 til 2005. Her ses de til en filmpremiere i 2004. Foto: KEVIN WINTER Vis mere Brad Pitt og Jennifer Aniston var gift fra 2000 til 2005. Her ses de til en filmpremiere i 2004. Foto: KEVIN WINTER

Det så man især under årets Screen Actors Guild Awards, som fandt sted i januar. Her var showets producere smarte nok til at klippe til Jennifer Aniston, mens Brad Pitt var oppe for at tage imod en pris, og hendes kærlige smil og varme blik gik lynhurtigt viralt.

Det samme gjorde et billede af Brad Pitt, der var stoppet op foran en skærm backstage for at lytte til sin ekskones takketale, da det var hendes tur til at modtage en pris.

Her er Jennifer Aniston blevet fanget under Brad Pitts takketale. Det er tydeligt, at der er stor sympati her 15 år efter skilsmissen. (Foto: Scanpix) Foto: NIPI Vis mere Her er Jennifer Aniston blevet fanget under Brad Pitts takketale. Det er tydeligt, at der er stor sympati her 15 år efter skilsmissen. (Foto: Scanpix) Foto: NIPI

Brad Pitt og Jennifer Aniston måtte efterfølgende afkræfte de evigt opblussende kæresterygter gentagne gange, indtil de til sidst døde ud for denne gang.

Men nu får internettet igen noget at snakke om, når skuespillerne fredag atter kan ses sammen på skærmen.

Her har komikeren Dane Cook nemlig indkaldt en række prominente navne til en direkte tv-transmitteret gennemlæsning af manuskriptet til filmen 'Fast Times at Ridgemont High' – der på dansk fik titlen 'Øl, fis og rockmusik', da den udkom i 1982.

Sammen med Julia Roberts, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding og Sean Penn, der havde hovedrollen i 80'er-filmen, skal Brad Pitt og Jennifer Aniston oplæse manuskriptet til filmen under en humoristisk 'ikke gennemøvet alt-kan-ske'-gennemlæsning' på Facebook, lyder det ifølge CNN i en pressemeddelelse.

Live-eventet skal samle penge ind til Sean Penns velgørenhedsorganisation Core Response, der støtter kriseramte områder verden over.

Brad Pitt og Jennifer Aniston har senest arbejdet sammen i 2001, da Brad Pitt havde en gæsteoptræden som karakteren Will Colbert i hitserien 'Venner', hvor Jennifer Aniston spillede en af hovedrollerne Rachel Green.

Hvilke roller, eksparret får under gennemlæsningen, melder historien ikke noget om.-