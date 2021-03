»Jeg er jo lige så chokeret som alle andre. Det er jo et kæmpe chok,« siger Stine Buje, der har arbejdet sammen med bloggeren Fie Oppenhagen Arildsen.

31-årige Fie Oppenhagen Arildsen har i flere år delt åbent ud af sit liv på de sociale medier, hvor hun har fortalt om, hvordan det er at have livmoderhalskræft i fjerde stadig.

Hun har fortalt sin historie i medier som Politiken, Femina og Jyllands-Posten, ligesom hun også har været på tv i 'Go' aften live'.

Det er også i forbindelse med sygdommen, at hun har lavet foredrag med forfatter og foredragsholder Stine Buje.

Nu er det dog kommet frem, at Fie Oppenhagen Arildsen aldrig har haft kræft.

Hun er dog langtfra rask, mener familien. Løgnen må skyldes psykisk sygdom, lyder det.

Stine Buje (tv.) har arbejdet sammen med bloggeren Fie Oppenhagen Arildsen.

Stine Buje fortæller til B.T., at hun er ekstremt chokeret over at høre om sin samarbejdspartner og nære venindes løgn.

Men hun er først og fremmest lettet over, at sandheden nu er ude.

»Jeg tænker bare, at det eneste positive at sige ved hele den her tragiske situation er, at nu kan Fie få den rette hjælp,« siger hun til B.T.

På sin egen Instagram har Stine Buje også delt et opslag, hvor hun fortæller om de tanker, den chokerende nyhed har sat i gang.

'Ligesom hendes andre samarbejdspartnere har jeg aldrig haft mistanke om, at der var noget galt,' skriver hun.

Stine Buje er i kontakt med Fie Oppenhagen Arildsens familie, som ifølge Buje har brug for ro til at bearbejde det hele – og selvfølgelig hjælpe Fie Oppenhagen Arildsen med at blive rask.

»Vi er midt i en personlig- og familietragedie. Fie har nu erkendt over for sig selv og os, hendes familie, at hun ikke er eller har været diagnosticeret med cancer,« har familien skrevet i en fælles udtalelse til Ekstra Bladet.

Fie Oppenhagen Arildsens profiler på sociale medier er blevet slettet, men før det havde hun i omegnen af 20.000 følgere på Instagram samt en blog.

Her kunne folk læse om den diagnose med livmoderhalskræft, hun påstod at skulle have fået i 2013.