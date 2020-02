Under årets Oscar-show fangede en hurtig fotograf skuespillerinde Salma Hayek og rapper Eminem i en kærlig omfavning.

Men ikke alt er, som det ser ud. Og nu afslører den 53-årig skuespillerinde den spøjse historie bag billedet.

Det sker på hendes Instagramprofil, hvor hun har delt to billeder fra mødet med den famøse rapper, der optrådte til showet.

'På disse billeder ser det måske ud, som om Eminem og jeg er bedste venner,' skriver hun og fortsætter:

'Men det, der i virkeligheden skete, var, at han var på vej ned fra scenen, og jeg blev så overrasket over at se ham, at jeg spildte vand ud over ham.'

l opslaget henviser skuespillerinden også til, at folk ser nærmere på billedet.

'Jeg ser skamfuld ud, og han ser ud, som om han er bange for mig,' skriver hun.

Hun forklarer ligeledes, at hun var i færd med at tørre vandet af Eminem, da hun impulsivt besluttede sig for at kramme ham.

I samme forbindelse udtalte hun, at det var godt at møde ham, og at hun var stor fan af hans arbejde. Hvilket hun er.

Men det er også det, der gør det hele så slemt, forklarer hun. For mødet var alt andet end det, hun havde håbet på:

'Jeg var så skuffet over, at jeg gjorde mig selv til grin foran ham,' skriver hun og henviser desuden til en artikel, som Rolling Stone har udgivet.

Heri bliver Eminem spurgt, om han nød Oscar-uddelingens spotlight, hvortil han svarer: »Bestemt. Jeg fik et kram af Salma Hayek!«