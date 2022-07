Lyt til artiklen

Først var det én anklage af seksuel karakter, som den anerkendte DJ Tim Westwood stod over for.

Men efter BBC og The Guardian har undersøgt ti kvinders historier, der trådte frem efter de første afsløringer, er anklagerne blevet til mange.

Hun var 14, han var i 30erne. De havde sex flere gange – hvilket er ulovligt i Storbritannien.

Kvinden, som dengang blot var en teenager, er en af flere, der er kommet frem efter en undersøgelse foretaget af de to medier.

En undersøgelse, som man valgte at se på efter påstande om uønsket seksuel adfærd og berøring fra den tidligere radiovært mellem 1992 og 2017. De anklagede ham også for at misbruge sin stilling i musikindustrien.

En anden kvinde fortæller, at hun kun var 16 år, da DJ'en, som var i 40erne på det tidspunkt, begyndte, hvad hun kalder for et 'kontrollerende forhold' til hende. Både hende og kvinden, der dengang var 14, siger, at deres forhold til Westwood påvirkede deres mentale sundhed.

To andre kvinder siger, at de var midt i teenageårene, da de blev udsat for seksuelle overgreb af hr. Westwood.

En anden kvinde, som var 20, da hun mødte DJ'en til en studenterklubaften, fortæller, at han overgreb hende seksuelt på sit hotelværelse ved at skubbe hans penis ind i hendes mund, mens hun gjorde modstand.

Disse og andre kvinders vidnesbyrd fremgår af en ny BBC News-dokumentar, Hip Hop's Open Secret: Tim Westwood.

Hovedpersonen afviser dog beskyldningerne i dokumentaren, men valgte at træde ud af dit ugentlige radioprogram efter afsløringerne.