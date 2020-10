I juni begyndte jorden under pornostjernen Ron Jeremy at brænde, da han blev anholdt og sigtet for tre voldtægter.

Siden er flammerne kun taget til, og onsdag blev der kastet endnu mere benzin på bålet, da seks tilfælde af seksuelle overgreb blevet føjet til listen over mistænkte forbrydelser.

Ved Los Angeles County Superior Court blev det læst op, at han nu er sigtet for yderligere tre voldtægter og tre andre forhold end samleje. Det skriver PageSix.

Han nægtede sig – igen – skyldig. Nøjagtigt, som han har gjort det fra sagens start.

'Jeg er uskyldig i alle anklager. Jeg kan ikke vente, til jeg får mulighed for at bevise i retten, at jeg er uskyldig. Tak til alle for støtten,' har han tidligere skrevet på Twitter.

Den 67-årige amerikaner, der har medvirket i mere end 2.000 pornofilm, blev i første omgang anholdt og sigtet for sine formodede seksualforbrydelser i juni.

Anholdelsen trak selvsagt overskrifter, og i kølvandet på disse gik yderligere to dusin kvinder til myndighederne med beretninger om overgreb, som han skulle have begået på dem.

I august blev 20 forhold således føjet til anklagerens sag mod ham.

Ron Jeremy har været i Guinness Rekordbog for at medvirke i flest voksenfilm, og i 2001 blev der lavet en dokumentar om ham ved navn 'Pornostjerne: Legenden Ron Jeremy'.

I alt drejer det sig nu om 34 forhold baseret på vidneforklaringer fra 23 kvinder. Hans yngste formodede offer var 15, da det påståede overgreb fandt sted.

Ifølge anklagemyndigheden har Ron Jeremy gennem et kvart århundrede forgrebet sig på de forskellige kvinder.

Yderligere 14 sager har været forbi anklager Jackie Laceys bord – men disse blev vurderet at være forældede.

De sager, man for nuværende forventer at bringe for retten, vil dog være nok til at sende Ron Jeremy i fængsel i 330 år. Såfremt han altså bliver dømt.

Indtil videre har han siddet varetægtsfængslet siden juni.