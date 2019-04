Efter Josephine af Rosenborg i efteråret blev ramt af stress, valgte hun at sige sit job op for at fokusere på at blive hel igen.

Nu - et halvt års tid efter - har hun fået et nyt job.

Det fortæller hun til Billed-Bladet.

»Jeg har lige skiftet job til Danmarks Statistik, hvor jeg er blevet chefkonsulent. Jeg har været der en måned, og det er lige et sted for mig. Der er en masse søde mennesker, så jeg er rigtig glad,« forklarer hun.

Det var i november sidste år, Josephine af Rosenborg fortalte til samme medie, at hun var blevet ramt af stress og i den forbindelse havde valgt at sige sit job op, så hun kunne få slappet lidt af.

»Jeg har lige sagt mit job op, så jeg slapper lidt af. Jeg fik lidt stress, så jeg skal lige blive mig selv og hel igen,« sagde hun dengang til ugebladet og forklarede, at hun havde for meget om ørerne.

Indtil da havde hun arbejdet som site-manager hos ISS.

Førhen havde Josephine af Rosenborg titlen komtesse, men den mistede hun, da hun giftede sig borgerligt med Thomas Christian Schimdt i 1998.

De blev skilt i 2014 efter 16 års ægteskab.

»Vi glemte simpelthen hinanden i farten. Da mine forældre døde, startede processen med at tømme hus og alt det der. Da det stod på, så jeg nærmest min søster mere, end jeg så min egen familie. Der begyndte vi at glide længere og længere fra hinanden. Til sidst følte jeg mig kvalt og presset op i en krog,« lød det dengang fra Josephine af Rosenborg til B.T.

Sammen fik de to børn - Julius og Clara.

I dag danner hun par med Kenneth Schmidt. De to fik i 2016 en søn, der har fået navnet Oscar.