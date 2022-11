Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søndag blev den amerikanske komiker og bil entusiast, Jay Leno, slemt forbrændt, da en bil brød i brand i hans garage.

Nu sætter han han selv ord på oplevelsen.

»Jeg har fået nogle alvorlige forbrændinger fra en benzinbrand. Jeg er o.k., men har brug for en uge eller to for at komme til hægterne,« siger han i en udtalelse til mediet Variety.

Da en bil i den tidligere tv-værts garage søndag brød i brand, blev Jay Leno så forbrændt i den ene side af ansigtet, at han blev indlagt på en særlig brandsårsafdeling på Grossman Burn Center, et hospital, der er specialiseret i plastik kirurgi efter brandsårs-skader.

Magasinet People var det første medie, der fik nys om ulykken, da Jay Leno søndag meldte afbud til en konference, han skulle have været vært på.

»Hans familie har ikke kunnet give os særligt mange detaljer, men der har været en meget alvorlig medicinsk nødsituation, der har hindret Jay i at rejse. Alt hvad vi ved er, at han er i live, så vores bønner går i aften til ham og hans familie,« skrev People.

I årevis har den 72-åriuge komiker og tidligere vært på ‘The Tonight Show' åbent fortalt om, at have stærkt forhøjede kolesteroltal, hvilket fik mange fans til at mistænke, at det var det, der havde tvunget ham til at aflyse sin optræden.

Siden Jay Leno i 2014 forlod 'The Tonight Show' og overlod værtsstolen til Jimmy Fallon har han haft sit eget bilmagasin 'Jay Leno’s Garage' på CNBC. Indtil videre har showet kørt i syv sæsoner.