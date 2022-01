Første gang Sæþór Kristínsson var sammen med en mand, var han 19 år.

»Efter min første oplevelse var jeg så skamfuld, at jeg slet ikke kunne være i det,« husker han, der straks opgav at gå videre ad den vej. For 'Bagedyst'-vinderen har det været svært at nå frem til at kunne sige: »Jeg er til mænd.«

Han hader ordet bøsse og siger sjældent om sig selv, at han er homoseksuel.

»Hvorfor skal man altid putte folk i kasser? Min drøm er, at det er helt ligegyldigt, hvem eller hvad man er til. Jeg drømmer om, at vi bare kan forholde os til hinanden som mennesker.«

Sæþór Kristínsson, vinder af den store bagedyst 2021. Foto: Bax Lindhardt

Derfor lagde han i begyndelsen i december et opslag på Instagram, hvor han opfordrede homoseksuelle til at melde sig til 'Gift ved første blik'.

'Jeg er sikker på, at en hr. og hr. Danmark eller en fru og fru Danmark i 'Gift ved første blik' ville kunne gøre en kæmpe forskel for mange unge mennesker … Jo større og bredere repræsentation der er i medierne, jo flere fordomme og stereotyper kan vi nedbryde,' skrev han. Nu uddyber han sit opslag:

»Jeg tror, det havde været nemmere for mig at indse, at jeg er, som jeg er, hvis der havde været nogle flere typer af homoseksuelle.«

På Lolland, hvor han voksede op med sin mor og fem søstre, var der ikke mange mænd at genkende sig selv i.

Alt om Sæþór Kristínsson 30 år.

Arbejder som regnskabsassistent, men er ved at uddanne sig i økonomi- og ressourcestyring.

Bor sammen med danseren Thomas Evers Poulsen og datteren Gloria, som han har fra et tidligere forhold.

Vinder af 'Den store bagedyst' 2021.

»Der var der kun en homoseksuel, og han var en speciel type, som jeg ikke tror, havde det nemt.«

De homoseksuelle mænd, Sæþór Kristínsson så på film og i tv, var også ofte en 'særlig type'.

»Jeg havde måske en lidt naiv tanke om, at det var sådan, homoseksuelle var – og hvis det var sådan, de var, så var det ikke mig … For sådan kunne jeg ikke se mig selv.«

Et par år efter det første mislykkede forhold til en mand mødte Sæþór Kristínsson hende, der blev mor til hans datter, Gloria.

»Jeg blev brandhamrende forelsket. Vi havde det godt sammen og fik et barn, fordi jeg var vild med hende,« siger han, der mere end noget andet ønskede sig en kernefamilie med mor, far og barn.

»Men på et tidspunkt kom tankerne igen. At alt ikke var, som det skulle være, selvom vi egentlig havde det godt sammen. Så da vi et par år senere gik fra hinanden, blev jeg nødt til at forfølge tankerne for at se, om der var noget,« siger han.

»Først da jeg kom til København, gik det op for mig, at homoseksuelle var som alle andre mennesker og kommer i alle typer, størrelser og slags mennesker.«

Så 23 år gammel måtte han indrømme over for sig selv, at han var til mænd. Han var nervøs, da han skulle fortælle det til sin mor og sine fem søstre. Men den bekymring var helt unødvendig:

Sæþór Kristínsson opfordrer homoseksuelle til at stille op i 'Gift ved første blik', så børn og unge kan få et bredere billede at spejle sig i. Foto Instagram.

»Lige meget, hvad mine søstre og jeg har gjort, har min mor altid støttet os.«

Det gjorde hun også denne gang.

»Jeg er en af de heldige, hvor familien har bakket op. Min mors kommentar var, at det vidste hun godt, mens mine søstre mest gik op i, hvilke kendte mænd, jeg syntes, var pæne.«

Et år senere blev han kæreste med danseren Thomas Evers Poulsen. I dag seks år senere bor de to i en lejlighed i Vanløse med Sæþórs deledatter, Gloria, og lever i dét, der til forveksling ligner en kernefamilie.

Siden Sæþór Kristínsson deltog i og vandt 'Den store bagedyst', har han fået beskeder fra folk, der har takket ham for at brede billedet af homoseksuelle ud.

»Flere skrev, at det var rart at have mig med, fordi jeg ikke er det typiske billede på en homoseksuel mand.«

»Jeg har grædt så meget over de beskeder, jeg har fået. Blandt andet en, der skrev og takkede mig for, at hendes søn og datter nu kan vokse op og være, som de er – fordi jeg er mig.«