Skarpe kongehusfans vil have bemærket, at billederne af kongefamilien fra dette års nytårskur 3. januar med diplomatiet minder mistænkeligt meget om tidligere års.

Det er ikke et tilfælde, forklarer ekspert. Tekstilkonservator Katia Johanson forklarer, at Dronningen hvert år bærer den samme kjole ved netop nytårskuren, som afholdes for ambassadørerne.

Hun har udgivet bogen 'Dronningens kjoler' og fortæller, at det er tradition, at Dronningen bærer den kongeblå kjole, som kaldes kurkjolen.

'Kjolen er syet af Jørgen Bender i 1998 til afløsning af en lignende kjole i gul damask, også med pelskanter, som havde været omsyet flere gange,' skriver hun i en e-mail til B.T.

Den blå kurkjole, Dronningen bærer, har en lang, slank nederdel med en gå-slids midtfor.

Kjolen er lavet i blå kinesisk silkedamask, som Dronningen selv købte i Hongkong i 1970.

Silken var oprindeligt købt til en aftenfrakke, men er senere syet om til kjolen.

I 2012 overvejede Hendes Majestæt Dronning Margrethe, om det var på tide at skifte kjolen ud, men den får flere år i tjenesten.

'Jeg tror ikke, jeg får en ny kurkjole. Denne må holde lidt længere,' skulle hun have sagt ifølge Katia Johanson.

Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik ankommer til nytårskuren.

Også Mary var i genbrug i år, og det giver meget god mening, forklarer eksperten.

»Der er forskel på gallakjoler til om dagen og gallakjoler til om aftenen. Om dagen skal de være højhalsede og langærmede,« forklarer Johansen og fortsætter:

»Der er ikke så mange gallaarrangementer om dagen, så derfor har de ikke brug for så mange kjoler til det, og udvalget er mindre. De når simpelthen ikke at blive slidt.«

Dronningen har også brugt nederdelen separat med eksempelvis en silkebluse ved andre arrangementer.

Den grå kjole, som Mary bærer i år, er også sat sammen med en enkelt top, hvor man tidligere har set hende iklædt en jakke, der minder om den, Dronningen bruger med sin kurkjole.

Stoffet brugt til dronning Margrethes kurkjole egner sig meget godt til en top til nytårssæsonen, forklarer Johansen.

'Stoffets smukke, indvævede mønster indeholder kendte kinesiske lykkesymboler, som er velegnet til nytårskuren: flagermus, evighedsknuder, skybånd, lotusblomster og skrifttegn for et langt liv.'