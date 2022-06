Lyt til artiklen

Sidney Lee blev fredag i sidste uge begravet i stilhed. Kun omgivet af den allernærmeste familie og tætteste venner.

Det skete efter ønske fra familien, som frabad sig den store opmærksomhed. Men fredag den 10. juni vil der være en offentlig mulighed for at sige farvel og hylde den afdøde realitystjerne.

Det oplyser Reality Awards på Instagram.

'Mindehøjtidelighed for Sidney Lee! Vi vil gerne hylde Sidney en sidste gang, for den store realitylegende han var. Derfor holder vi en mindehøjtidelighed på fredag d. 10. Juni kl. 16.00. Der går vi fra Garden, Gothersgade 87 og hen til Sidney gravsted og lægger en blomst eller tænder et lys,' står der i opslaget.

'Dem som har lyst er velkommen til at gå med. Det er en lille gåtur på 10 min. Find gerne jeres bandana frem og kom og sig farvel og tak til Sidney,' lyder det yderligere i opslaget, som er skrevet under af Sidney Lees ven Mitchel Nebelong og holdet bag Reality Awards.

»Jeg synes, at det er vigtigt, at vi hylder så stor en realitypersonlighed, som Sidney var. Der er en hel branche, der kendte Sidney, og de vil meget gerne hylde ham og sige et sidste farvel. Derfor har vi spurgt familien, om vi måtte holde en mindehøjtidelighed, og de var beærede og sagde ja,« lyder det fra Kit Nielsen til B.T.

Mindehøjtideligheden skal afholdes på en bar i København, og her vil der blive serveret 'Son of a bitches' (Cult-shakers), som var en af Sidney Lees favoritter.

Sidney Lee døde 16. maj 2022 i en alder af 43 år. Dødsårsagen er endnu ikke blevet offentliggjort.