Som prins af Danmark bør der være frit valg på alle hylder, når der skal vælges musik til ens fødselsdag. Prins Joachim valgte Bryan Rice.

Da der mandag aften blev afholdt fødselsdagskoncert for prins Joachim i anledningen af hans 50-års fødselsdag, var den danske sanger Bryan Rice aftenens indslag fra populærmusikken.

Der var drenge- og pigekor, opera og klassisk - og så spillede Bryan Rice sit gennembrudshit 'No Promises' samt et cover af Sebastians klassiker 'Stille før storm'.

Bryan Rice ankom som en af de første gæster på den røde løber før showe,t og her jokede han først med, hvorfor lige netop han var blevet spurgt:

»Fordi jeg synger gode sange, haha. Ej, jeg ved det ikke. Måske har 'No Promises' en betydning for Joachim og Marie, da de blev gift et par år efter, den udkom. Jeg ved ,den har betydet noget for mange i den periode. Men jeg ved det faktisk ikke,« fortalte han til B.T..

Han var stolt over at være blevet udvalgt og glædede sig til senere på aftenen at hilse på de royale.

»Efter koncerten skal vi over på Sølyst (Den kongelige Skydenbane i Klampenborg, red.), og der kommer jeg både til at hilse på kronprins Frederik og prins Joachim, så det glæder jeg mig til.«

Udover sin optræden havde Bryan Rice ikke nogen ekstra gave med til prins Joachim.

»Jeg kunne give ham en cd, men han bruger nok Spotify ligesom alle andre,« grinede han før han gik indenfor i salen.

Herunder kan du se prins Joachim får salen til at grine, da han fortæller om sine evner ved et klaver.