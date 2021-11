Sæbeoperastjernen Jerry Douglas er gået bort.

Skuespilleren, der er berømt for sine årtier i rollen som John Abbott i sæbeoperaen 'The Young and the Restless', blev 88 år gammel.

Jerry Douglas døde tirsdag 9. november efter kort tids sygdom.

Det skriver Deadline, som har fået dødsfaldet bekræftet af stjernens efterladte familie.

Jerry Douglas medvirkede i næsten 900 afsnit af den populære sæbeopera 'The Young and the Restless'.

Hans første medvirken i serien var i 1982.

I 2006 blev hans karakter, John Abbott, dræbt, men han fortsatte med at dukke op i serien hist og pist som et spøgelse.

Hans sidste medvirken i sæbeoperaen var i 2016.

Jerry Douglas har desuden medvirket i en lang række andre populære film og serier såsom 'Melrose Place', 'Arrested Devolpment', 'Mission: Impossible' og 'The Incredible Hulk'.

Han efterlader sig sin hustru gennem 37 år, tv-værten Kym Douglas, og sine tre børn ved navn Jod, Hunter og Avra.