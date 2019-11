Sæbeopera-stjernen Justin Hartley skal skilles fra sin kone, sæbeopera-stjerne Chrishell Stause efter et kort ægteskab.

De to nåede kun at være gift i to år, inden lykken tilsyneladende brast.

Det skriver TMZ, som har fået aktindsigt i skilsmissepapirerne.

Chrishell Stause er blandt andet kendt fra den ikoniske sæbeopera ’Days of Our Lives’ og er netop nu aktuel i Netflix-serien ’Selling Sunset’.

Justin Hartley og Chrishell Stause Foto: VALERIE MACON Vis mere Justin Hartley og Chrishell Stause Foto: VALERIE MACON

Parret mødte hinanden, da Justin Hartley var med i sæbeoperaen ’The Young and the Restless’ for fem år siden.

De var kærester i tre år, inden Justin Hartley friede.

Parret har ingen børn sammen, men Justin Hartley har dog en søn fra et tidligere forhold.

Det står ikke klart, om parret har en ægtepagt, men ifølge TMZ fremgår det af skilsmissepapirerne, at Hartley gør det klart, at han vil have, at Stause selv må betale for advokatbistand og ikke får ægteskabelig godtgørelse.