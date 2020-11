Sacha Baron Cohens opfølger til filmen 'Borat' har fået voldsom meget opmærksomhed, siden den kom ud for en uges tid siden.

En af de medvirkende, som har fået opsigtsvækkende meget omtale, er den religiøse 62-årige Jeanise Jones, der i filmen bliver snydt til at babysitte en teenager ved navn 'Tutar'.

Teenageren er i filmen datter af karakteren 'Borat' og bliver spillet af en skuespillerinde ved navn Maria Bakalova. Alt dette vidste Jeanise Jones dog under optagelserne.

Hun troede blot, at hun var blevet rekrutteret af sin kirke, Ebenezer Missionary Baptist Church, til at passe på 'Tutar' som en del af en dokumentar om barnebrude, og det var faktisk først, da filmen kom ud i forrige uge, at hun fandt ud af, at hun var blevet snydt så vandet driver. Det skriver BBC og Hollywood Reporter.

Plakaten til Borat 2, som har den officielle titel 'Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan'.

Ifølge medierne blev Jeanise Jones blot betalt 3.200 dollars for sin 'rolle' som babysitter for Sacha Baron Cohens falske datter i filmen, men nu ruller der pludselig langt flere penge ind på hendes konto.

Efter folk har fundet ud af, at den ældre kvinde, som i øvrigt er blevet arbejdsløs under coronakrisen, ikke anede, at hun blev snydt og bedraget for komikkens skyld, før filmen kom ud, er der nemlig blevet oprettet en GoFundMe-indsamling til hende.

En indsamling, der i skrivende stund lyder på knap 173.000 dollars, hvilket svarer til 1,1 millioner danske kroner.

Derudover har Sacha Baron Cohen valgt at donere 100.000 dollars (637.000 kroner) til Jeanise Jones, som dog i stedet har ønsket, at pengene går til hendes kirke.

Dette bekræfter kirkens pastor, Derrick Scobey, over for People, hvor han samtidig hylder Sacha Baron Cohen:

»Jeg er dybt taknemmelig, men ikke overrasket, fordi jeg havde hørt om, hvilket hjerte den mand har,« siger pastoren om skuespillerens donation og fortsætter:

»Det kan godt være, at nogle af tingene i filmen er risikable, men den mand har et godt hjerte.«

Derrick Scobey fortæller, at hverken han eller nogle af de øvrige medlemmer af kirken – ligesom Jeanise Jones – anede, at der kom en film. Han fortæller endvidere, at pengene fra Sacha Baron Cohen vil gå til velgørende formål.

Sacha Baron Cohen har ikke selv kommenteret donationen.