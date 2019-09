Kim Kardashians nye undertøjsserie, SKIMS, var en bragende succes fra første sekund.

Kim Kardashian smed tirsdag sin nye undertøjsserie, SKIMS, på gaden, og det var fra første sekund en bragende succes. Det skriver det normalt velinformerede sladdermedie TMZ på baggrund af kilder med indsigt i lanceringen.

Folk hastede til hjemmesiden for at købe det nye undertøj, og det hele blev ifølge mediet udsolgt lynhurtigt. I løbet af de første få minutter havde SKIMS allerede solgt for to millioner dollars – 13,5 millioner kroner.

TMZ skriver, at kilder fortæller dem, at den slags tal aldrig er set før. Til sammenligning havde firmaet Spanx et overskud på fire millioner dollars – 27 millioner kroner – i løbet af det første år.

SKIMS havde tusindvis af produkter, der altså alle var udsolgt på ingen tid. Interessen for produktet var så stort, at hjemmesiden gik ned, så lanceringen måtte udskydes én time.

Det skabte stor kritik af Kim Kardashian, da hun i første omgang afslørede, at hun havde en undertøjsserie på vej. Derfor var hun tvunget til at foretage flere ændringer. Det kan du læse mere om her.

