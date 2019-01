I aften bliver der enten jublet eller grædt hjemme i stuerne, for de danske håndboldherrer spiller nemlig semifinale mod de forsvarende verdensmestre fra Frankrig.

I onsdags spillede Mikkel Hansen og resten af det danske stjernehold sig i semifinalen i Hamborg. I aften sidder blandt andet disse fem kendte danskere klar og håber på endnu en sejr.

Hej Bubber, skal du se håndbold i aften?

»Jeg er i Spanien lige nu og lave film, og jeg har ikke været ærgerlig over at gå glip af de indledende runder, men vi prøver at finde et fjernsyn et sted, for jeg skal da helt sikkert følge med. Ellers så bliver det streamet eller kun med lyd,« siger Niels Christian Meyer, også kendt som Bubber.

Bubber er kendt for diverse børne-tv programmer og reality tv med blandt andre B.S. Christiansen. Foto: Martin Sylvest Andersen

Hvad er det der er godt ved håndbold?

»Man bliver jo stolt når, vi kommer så langt, sådan er det med alle sportsgrene, det er det, de kan, men der er lidt mere drama i end fodbold, med alle de mål, og det kan jeg godt lide,« siger han

Hej Alex, skal du se håndbold i aften?

»Jeg er mest interesseret i håndbold, når der er slutrunder som nu, men jeg har set de fleste kampe. Jeg er ud af en håndboldfamilie og spillede selv, men stoppede, da jeg ville skulle starte som herrespiller efter ynglingerækken, hvor jeg mest spillede målmand og højre fløj. Jeg har stadig en skæv lillefinger fra den gik af led under håndboldtræning og vist ikke blev trukket rigtigt på plads,« skriver Alex Nyborg Madsen, musiker og radiovært.

Er radiovært på DR. Foto: Asger Ladefoged

Hvordan ser jeres håndbold aften ud?

»Vi skal se kampen med vores bedste vennepar. Konen der, og jeg ser kampen. Min kone og manden i det andet par er ikke interesseret, så de sørger for maden - indisk butterchicken. Vi er meget tilbagelænede, men selvfølgelig tæller en sejr, så der bliver jublet i sofaen, mens vi forsøger at forklare håndboldfornægterne, hvorfor det er vigtigt,« siger han

Hej Klaus, skal du se håndbold i aften?

»Jeg skal se kampen med en lille flok. Jeg synes, håndbold er utrolig medrivende, ikke mindst på grund af det begejstrede publikum. Jeg skal ikke spise chili i dag, men nøjes med at dekorere min arm,« skriver Klaus Pilgaard, også kendt som Chili Klaus.

Chili Klaus blev kendt, da begyndte at lave videoer på de sociale medier, hvor han spiste ekstremt stærke chilier. Foto: Claus Bech

Hej Pernille, skal du se håndbold i aften?

»Jeg kan rigtig godt lide at se håndbold, men gik desværre glip af de to sidste kampe, da de faldt sammen med vores velbesøgte møder i Syd- og Sønderjylland. Så i aften skal jeg tage revanche. Jeg får børnene hjem fra deres far i dag, og der er købt slik og chips, så vi kan heppe fra sofaen. Jeg er typen, der hepper så højlydt, at drengene ind imellem synes, at det er pinligt,« skriver Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige.

Hvem er favoritterne på holdet?

»Favorit-spillerne er Mikkel Hansen, Niklas Landin og Jannick Green, som var fremragende i kampen mod Ungarn. Jeg har noget særligt med målmænd. Der må ligge et ekstra stort psykologisk pres på dem,« skriver hun.

Pernille Vermund Gere, formand for partiet Nye Borgerlige. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Da jeg var gift med drengenes far, som er tidligere håndboldspiller, kunne vi ikke se en eneste kamp, uden at han sagde ‘Det er næsten som at se mig, da jeg var ung’. Det griner drengene og jeg stadig af«.

Hej Silas, skal du se håndbold i aften?

»Jeg ELSKER håndbold!!! Jeg skal se kampen med otte venner på ‘Pub og Sport’ inde i byen. Vi er i spillertrøjer og fuld krigsmaling, og tror vi lige i aften står op det meste af kampen. Jeg var til åbningskampen mod Chile i Royal Arena og har set resten i fjerneren,« skriver Silas Holst, musiker og skuespiller.

Skal i feste, hvis Danmark vinder?

Silas Holst er lidt af en multikunstner, han har haft succes som danser, skuespiller og sanger. Foto: www.miklosszabo.com

»Vi har ihvertfald alle taget fri søndag fra job for at kunne håndbold feste!,« skriver han.

Kampen starter kl 17.30 og kan ses på TV2, høres i Liga på P3 eller følges på dr.dk/vm