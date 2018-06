Thomas Delaney, Mathias ‘Zanka’ Jørgensen, Kasper Schmeichel, Viktor Fischer og Simon Kjær er de fem lækreste fodboldspillere fra landsholdslejren. Det viser i hvert fald en undersøgelse, B.T. har fået foretaget af YouGov.

Selvom flere af spillerne på landsholdet allerede er afsat, kan man jo altid forsøge at score, selvom der er målmand på.

Men hvis homewrecker-stilen ikke lige er dig, og du foretrækker rene lagener, kan du også blot afvente og håbe, at skæbnen vil, at din drømmespiller ender som ene ulv igen på et tidspunkt ude i fremtiden.

Lige meget hvad dine lyster, forhåbninger eller præferencer er, kan du her hente inspiration til, hvordan du scorer en ung, smuk landsholdsspiller. Eller i hvert fald gøre et nogenlunde acceptabelt forsøg.

Mathias 'Zanka' Jørgensen og Thomas Delaney på vej på banen Foto: Henning Bagger Vis mere Mathias 'Zanka' Jørgensen og Thomas Delaney på vej på banen Foto: Henning Bagger

Zneakers og zelvtillid

Hvis du vil køre offensiv på landsholdets 28-årige, centrale forsvarer, er det en god idé at have det rigtige fodtøj på.

Mathias ‘Zanka’ Jørgensen har nemlig en kæmpe passion for sneakers. Han synes, det er lettere at udtrykke sig via sneakers end almindelige sko, har han fortalt til Euroman - og med en samling, der i 2016 talte omkring 120 par, må der efterhånden være mange måde at udtrykke sig på.

Så er det bare om at vælge det rigtige par at tage på. Og der skal du vælge et par, der udtrykker selvtillid.

Selvtillid er nemlig enormt vigtigt for Zanka. I et interview med Euroman fortæller han, at det er det ved en pige, der fanger ham og gør hende ekstremt tiltrækkende for ham. So shine away and go for it, for som han selv siger; 'you miss 100% of the shots, you don’t take'.

Mathias 'Zanka' Jørgensen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Mathias 'Zanka' Jørgensen. Foto: Nils Meilvang

Men hvis du møder ham i byen, er der et enkelt trick, du nok skal holde dig fra. Og det er at lade som om, du ikke ved, hvem han er. For det har han nemlig luret, at du gør.

Han fortæller, at hvis en pige som det første spørger, hvem han er, er det oftest hende, der godt ved, hvem han er.

Bare vær straight up, vær dig selv og snak løs, så skulle du gerne være godt med inde på banen.

Og så er det selvfølgelig en fordel, hvis du er model. Zanka har nemlig en fortid med den billedskønne, ungarnske model Enikő Mihalik, der bor i New York og blandt andet vandt den prestigefyldte modelkonkurrence Elite Model Look i 2002.

Det’ forbudt, det’ Delaney

Den 26-årige midtbanespiller fra Frederiksberg og hans bølgende latinokrøller er der desværre allerede en, der har hapset. Thomas Delaney mødte sin nuværende kæreste på Niels Brock, hvor de gik i handelsskoleklasse sammen.

Så hvis du har tanker om at gøre den unge fodboldspiller tilnærmelser, er et godt sted at starte altså i et indelukket, madpakkelugtende lokale. Der er nemlig andet end kridtstøv i luften, når Delaney sætter sig på skolebænken. Og tydeligvis et fokus, der ligger andre steder end på tavlen.

Thomas Delaney Foto: Henning Bagger Vis mere Thomas Delaney Foto: Henning Bagger

Men hvis han ikke skifter bold ud med pen, er der også andre muligheder for at gøre indtryk på spilleren.

Det kræver bare, at du er en del af en fodboldfamilie fra en modsat lejr end hans egen. Kæresten Michelle er nemlig en del af en af de helt store Brøndby-familier med en tidligere cheftræner som far og tidligere Brøndby-profil som bror. Delaney spillede selv i F.C København, da parret mødte hinanden.

Så lidt forbudt Romeo og Julie-indkøring må være vejen frem, hvis du vil score Thomas Delaney.

Viktor Fischer Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Viktor Fischer Foto: Liselotte Sabroe

Delaney og Zanka er flankeret af tre blonde fyre på listen over de lækreste spillere. Viktor Fischer, Kasper Schmeichel og Simon Kjær.

Simon Kjær Foto: CRISTINA QUICLER Vis mere Simon Kjær Foto: CRISTINA QUICLER

Og den eneste single på lækkerlisten er, så vidt vi er orienteret, altså Mathias ‘Zanka’ Jørgensen.

Kasper Schmeichel Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Kasper Schmeichel Foto: JONATHAN NACKSTRAND