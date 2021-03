»Jeg så nedlukningen med min familie. Vi blev utrolig bange og nervøse, da vi ikke vidste, hvad det hele drejede sig om. Jeg tænkte 'fuck, hvad nu?'« husker Jesper Skibby i dag tilbage.

Det er et år siden, at coronakrisen for alvor ramte Danmark, da statsminister Mette Frederiksen lukkede samfundet ned i sin historiske tale 11. marts 2020.

I den forbindelse har B.T. spurgt en række kendte danskere, hvordan de blev ramt af nedlukningen forrige år, og hvordan coronakrisen generelt har påvirket deres liv.

Tidligere cykelrytter Jesper Skibby blev i første omgang ramt af en frygt for fremtiden.

»Alle mine foredrag blev aflyst, og jeg blev hjemsendt fra HC Container (hvor han arbejder som miljøkonsulent, red.) Da jeg lider af ADHD, var nedlukningen svær, da jeg gik fra en travl hverdag, til at dagene gik med at gå tur med min hund.«

Hvordan har coronakrisen påvirket dit liv?

»Denne sygdom har mindet mig om, at jeg skal passe på min egen mor og far samt min svigermor og som menneske ikke tage noget for givet. Jeg har vendt isolationen om til noget positivt og haft mere nærvær med familien, hvor vi har prøvet at hygge det væk – det kostede også lidt ekstra kilo. Arbejdsmæssigt har jeg måttet tænke ud af boksen og knoklet endnu hårdere.«

Jesper Skibby. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Jesper Skibby. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Hilda Heick, sangerinde:

Hvad lavede du 11. marts sidste år, da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned?

»Keld og jeg var på Gran Canaria. Vi havde et fly hjem om lørdagen, som var sidste frist, og der var kø i lange baner, for alle håbede på at komme hjem på usolgte pladser. Vi mødte op tre timer før afgang, da vi havde på fornemmelsen, at der ville være trængsel, og det var godt, for indtjekningen tog en time og 40 minutter.«

Hvordan har coronakrisen påvirket dit liv?

»Vi har haft meget få job i modsætning til året før. Vores seneste optræden var til en kirkekoncert i december. Vi kommer til at have en arbejdsfri periode på minimum fem måneder – alle kontrakter for de første fire-fem måneder i år er flyttet til efter sommerferien. Vi har det fint, men vi savner vores venner og aktive liv.«

Keld og Hilda Heick. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Keld og Hilda Heick. Foto: Liselotte Sabroe

Esben Dalgaard, skuespiller:

Hvad lavede du 11. marts sidste år, da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned?

»Jeg havde netop gjort en arbejdsdag færdig på en tv-serie i Dublin og sad alene på et irsk værtshus med en stor burger og en iskold irsk fadøl. Der var Champions League på tv-skærmen, og jeg havde det fantastisk. Så ringede min kone …«

Hvad var det for en tv-serie?

»Det må jeg ikke sige endnu, men det er ikke en dansk produktion. Serien lå efterfølgende ned i flere måneder, ting blev skrevet om, og det endte med noget, jeg aldrig har prøvet før, nemlig at vi over to dage optog scener, hvor jeg spillede via min egen computer herhjemme, mens de optog derovre. Jeg fik tilsendt mit kostume, og så var scenen et Skype-møde med hovedpersonen, der sad i Irland. Ret syret.«

Hvordan har coronakrisen påvirket dit liv?

»Coronakrisen har selvfølgelig haft en stor påvirkning på alle – også på mig og min familie. Dog har jeg ikke været hårdest ramt. Jeg har arbejdet stort set gennem hele perioden, blandt andet for DR og Netflix. Familiemæssigt er vi rykket tættere sammen grundet hjemmeskole og manglende aktivitetsmuligheder, men jeg synes snart, at Uno-spillet er godt slidt og håber enormt på en snarlig normalisering. Mine børn savner især at kramme deres bedsteforældre.«

Lene Beier, tv-vært:

Hvad lavede du 11. marts sidste år, da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned?

»Jeg sad foran fjernsynet med familien.«

Hvordan har coronakrisen påvirket dit liv?

»Sidste år rykkede min lillesøster, hendes familie og min mor ud til os under den første nedlukning. Nu bor de i huset ved siden af, som vi har renoveret fra oktober til januar. Så året har budt på en masse 'over hækken-kollektiv' og familieoplevelser.«

TV vært - Lene Beier Foto: Søren Bidstrup Vis mere TV vært - Lene Beier Foto: Søren Bidstrup

Birthe Kjær, sangerinde:

Hvad lavede du 11. marts sidste år, da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned?

»Jeg stod på senen i Vejle og optrådte i Skyttehuset for 100 pensionister. Om aftenen hørte vi så, at Danmark skulle lukke ned.«

Hvordan har coronakrisen påvirket dit liv?

»Jeg har virkelig lært at sætte farten ned. Jeg synes, jeg befinder mig i en venteposition hele tiden. Vi ved jo endnu ikke, om vores sommer bliver lige så stille som sidste år. Jeg har lært, at jeg ikke skal pensioneres endnu.«

Claus Pilgaard, kendt som Chili Klaus:

Hvad lavede du 11. marts sidste år, da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned?

»Jeg kørte rundt i Norge, besøgte kunder og havde blandt andet en chilismagning i Kristianssand, som jeg pludselig måtte aflyse. Der var en underlig undtagelsesstemning i de dage. Siden har jeg ikke været uden for landets grænser.«

Hvordan har coronakrisen her et år efter påvirket dit liv?

»Jeg har i hvert fald fundet ud af, hvor smukt et land Danmark er – både konkret, men også på det menneskelige plan. Jeg synes faktisk, vi er pissegode til at stå sammen. Det negative? Jeg er bekymret for vores unge – de har virkelig taget en tørn og fortjener at blive strøget med håret de næste par år. Måske ligefrem med en ekstra måneds SU?«

Claus Pilgaard også kendt som Chili Klaus Foto: Pressefoto Vis mere Claus Pilgaard også kendt som Chili Klaus Foto: Pressefoto

Pelle Hvenegaard, forfatter:

Hvad lavede du 11. marts sidste år, da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned?

»Det var en mærkelig oplevelse. Jeg var gået i gang med at skrive en bog 1. marts, hvor jeg ville skrive et nyt digt hver dag i 100 dage. Da Danmark lukkede ned, skrev jeg mig ind i coronaen, og når det ikke kunne være anderledes, var det sjovt at skrive sig ind i danmarkshistorien. Den 11. marts havde jeg om aftenen et onlineoplæg om barnløshed, og pludselig begyndte folk at falde fra. Jeg tænkte 'gud, er det så kedeligt?' Først bagefter gik det op for mig hvorfor.«

Hvordan har coronakrisen her et år efter påvirket dit liv?

»For det første forsvandt al indkomst for det kommende år nærmest på en dag. Vi blev reddet af hjælpepakkerne, og så har jeg lavet noget fjernsyn. Blandt andet var jeg med til at lave 'Skattejagt på museet' til DR, som var det første tv, jeg lavede efter fire års barsel. Derudover har vi ikke oplevet den store forandring i hverdagen, da vi har levet i vores egen familieboble, efter vi adopterede. På et tidspunkt skiftede jeg også perspektiv og fokuserede de på positive ting – for eksempel min datters første forelskelse.«

Thure Lindhardt, skuespiller:

Hvad lavede du 11. marts sidste år, da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned?

»Jeg var til middag på en restaurant i Svendborg. Folk spiste og var glade, og pludselig sad vi alle med vores skærme og så pressemøde. Stemningen ændrede sig markant, og turen hjemover Storebælt var særlig.«

Hvordan har coronakrisen her et år efter påvirket dit liv?

»Krisen har sat tanker i gang: Hvad er det væsentlige i livet? Hvad har jeg egentlig brug for? Hvilket liv levede jeg før? Jeg tog rejser og kram for givet. Nu er der en anden nærhed, en forbundethed med vores herlige danske natur. Vi skulle have lavet en forestilling sidste forår med prins Henriks digte. Nu har vi skubbet det et år, men da vi igen ingen publikummer har, optager vi i stedet en dansefilm i Holstebro.«

Thure Lindhardt Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Thure Lindhardt Foto: Thomas Lekfeldt

Thalia Pitzner, tv-personlighed:

Hvad lavede du 11. marts sidste år, da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned?

»For et år siden spurgte min nu ekskæreste, om vi skulle være kærester, så der var jeg rimelig nyforelsket, spiste chokolade og hyggede mig.«

Hvordan har coronakrisen påvirket dit liv?

»Den har påvirket min ridesport, i og med at jeg plejer at ride på fuldtid. Der er ikke nogen ridestævner, efter alt har været lukket ned. Så synes jeg, det har påvirket det sociale liv. Det har virkelig været savnet ikke at kunne gå ud og møde nye mennesker og rejse frit.«