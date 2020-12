‘Bryggen’-baben gider ikke gøre noget for at tabe sig. For vægttab passer dårligt sammen med amning og december-hygge. Men der er alligevel røget en del kilo.

Både da Geggo var gravid med Alba og med Sia, har hun ved sin termin været oppe på næsten at have taget 30 kilo på. Men det har aldrig gjort ‘Familien fra Bryggen’-baben at gennemgå sådan en vægtøgning.

»Det fylder ingenting. Jeg har fuldt accepteret, at jeg aldrig bliver en af dem, der er “slank-gravid” – and that’s alright. Så længe min datter i maven har det godt, så er jeg glad. Hun følger sin kurve,« udtalte hun tilbage i august.

I dag, næsten fire måneder senere, er hun 15 kilo mindre og har altså smidt over halvdelen af graviditetskiloene – men det er ikke noget, hun har været på en hård kur for at opnå. Sådan noget er livet ifølge hende for kort til.

»Meget af det er jo barn, væske, blod og moderkage. Lige nu står vægten stille. Den er nok lidt for høj i forhold til, hvad BMI synes, er korrekt. Men jeg gider simpelthen ikke være på kur i december, og jeg fuldammer stadig – det er vist ikke skide sundt med for hurtigt vægttab dér. Jeg hygger bare,« fortæller Geggo i en insta story.

Regler om sukker

I alle graviditetsmånederne var hun også meget afslappet med, hvad hun indtog af mad, og hun var slet ikke sukkerforskrækket. Den holdning til sundhed har Geggo også videregivet til Alba.

»Jeg spiste en hel masse kage og slik. Man skal heller ikke tage fejl af, at Alba også er lidt af en sukkergris nogle gange. Men hun elsker frugt og grønt og foretrækker det tit. Vi har helt bevidst ikke som sådan restriktioner herhjemme, okay slik om morgenen og lige inden aftensmaden duer ikke, og det gør, at det ikke er sådan super spændende – tror jeg på,« forklarer hun.

Selvom Geggo beskriver sig selv som en, der ikke var “slank-gravid”, så vil de fleste nok mene, at maven klædte hende utroligt fint. Herunder er hun cirka 14 dage før sin termin, der var den 23. august. Hun fødte den 22. august.