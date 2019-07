Hvis Mascha Vangs liv var et puslespil, manglede der én sidste brik. Kærligheden.

Men også den brik er i den grad faldet på plads for den succesfulde blogger. Takket være en af hendes mange følgere.

»Det eneste, jeg savnede i mit liv, dét med at have en familie. Men det har jeg nu, hvor jeg er flyttet til Kolding, og vi bor sammen med vores sammenbragte børn.«

»Det er så dejligt. Og sjovt,« siger hun og griner over at have fundet lykken takket være en god gammeldags Kirsten Giftekniv af en følger, der var overbevist om, at hun havde fundet det perfekte match til sit forbillede.

Troels Krohn Dehli hedder matchet og brikken. Ham, der er grunden til, at Mascha Vang forlod den storby, der havde opfyldt alle hendes drømme og mere til.

‘Jeg kan se, at du er på Smukfest,’ skrev den kvindelige følger i sommeren 2017 til Mascha Vang og fortsatte: ‘Jeg kender én, der lige er blevet single. Han er lige noget for dig.’

Et foto af Troels iført sjove briller var vedhæftet. Han var også til Smukfest i Skanderborg.

Det var kort efter bruddet med politiker Rasmus Jarlov. For kort tid. Mascha Vang slog ham med de sjove briller ud af hovedet, hun havde også drukket et par øl for meget.

Mascha Vang og politiker Rasmus Jarlov, som hun var kæreste med frem til sommeren 2017. Foto: Peter Dahlerup / Danish Beauty A Vis mere Mascha Vang og politiker Rasmus Jarlov, som hun var kæreste med frem til sommeren 2017. Foto: Peter Dahlerup / Danish Beauty A

Men fem måneder senere fik hun en ny besked. ‘Jeg mente det virkelig,’ skrev følgeren.

»Så var jeg jo nødt til at tjekke ham ud,« fortæller Mascha Vang, som begyndte at skrive sammen med Troels. En måned efter mødtes de første gang. Følgeren havde ret.

»Hun kommer faktisk på besøg denne sommer. Hun bor i USA og er gift med en af Troels’ kollegaer, som er jagerpilot derovre.«

»Det er ikke mere end halvandet år siden, at Troels og jeg begyndte at skrive sammen. Og nu sidder jeg her i Kolding. Så bliver kærligheden ikke større,« siger den snart 40-årige blogger - som stortrives med sin alder - om sit spring.

»At tage dét spring er endnu en god ting ved at blive ældre. For ti år siden ville jeg have ventet flere år, før jeg havde turdet tage det og flytte sammen med en mand.«

»Nu er jeg gammel nok til at vide, hvornår det er rigtigt. Og jeg ved, at det her er det rigtige,« lyder det Mascha Vang, som ikke er ene om at stortrives.

»Det er et meget mere nede-på-jorden og stille og roligt liv. Men også et gladere liv. Jeg er virkelig faldet til ro indeni.«

»Men min datter elsker også, at vi er flyttet. At vi bor flere sammen. Hun er så stolt over at bo sammen med nogle, hun kan kalde søskende,« siger Mascha Vang om datteren.

Hollie Nolia er blevet syv og nyder, at huset hver anden uge også er fyldt med Troels’ børn, Emilie og Julius på henholdsvis 10 og 14.

»Hun har higet meget efter at være en familie, for det har alle andre omkring hende været, og hun praler også med at gå i skole med sin storesøster.«

»Hendes fars kæreste har tilmed en søn, der er en måned yngre end hende. Så nu har hun også en lillebror,« fortæller en glad Mascha Vang.

Der blev dog slået skår i dén glæde, da hun på sin blog i efteråret meldte ud, at hun og Hollie Nolia flyttede til Kolding.

Det er ikke kun Mascha Vang, der er lykkelig i sit nye liv. Datteren Hollie Nolia stortrives også. (Foto: Michael Drost) Foto: Michael Drost-Hansen Vis mere Det er ikke kun Mascha Vang, der er lykkelig i sit nye liv. Datteren Hollie Nolia stortrives også. (Foto: Michael Drost) Foto: Michael Drost-Hansen

Mascha Vang landede i en af de shitstorms, der synes at følge med at være så åben på de sociale medier. For hvordan - lød kritikken - kunne hun flytte så langt væk fra datterens far.

»Jeg var så forundret over, at den storm opstod. I det her tilfælde kunne jeg kun sætte mig tilbage og tænke: ‘Det er vildt, hvor mange der har en mening om noget, de intet ved om’.«

»Andre gange rammer det hårdere. Jeg må blankt erkende, at jeg til tider godt nok har haft ondt i maven og brugt dage i fosterstilling. Det er ikke altid lige sjovt.«

Det er ikke mindst, når hun føler sig uretfærdigt behandlet, at shitstormene bliver til mavepustere. Når hun ikke får lov til at forklare sig, når selv de mindste ting piskes stort op.

»Så kommer eksperterne på banen for at kommentere noget, de ikke ved noget om. Uvidenhed irriterer mig helt vildt,« siger Mascha Vang om dét, der er bagsiden af at være en succesfuld blogger.

Hun er dybt taknemmelig over sit stærke netværk af veninder, der støtter op om hende, når shitstormene raser.

»Men jeg er blevet bedre til at håndtere det og ved, at der går et par dage, så er det overstået. Jeg skal bare vente på, at en anden ‘skandale’ kan tage over.«

Og så griner hun. Dén slags skal ikke ødelægge lykken og hendes komplette puslespil.