Selvom Gunnvør størstedelen af tiden lever som alenemor, synes hun bestemt ikke, det er hårdt.

Sidste sommer blev Oliver Bjerrehuus og Gunnvør Dalsgaard forældre til deres tredje barn, da lille Hugo kom til verden. I forvejen har de også døtrene Sigga og Hanna sammen. Selvom Oliver og Gunnvør havde besluttet sig for at få endnu et barn sammen, betød det dog ikke, at de dannede par. Og sådan forholder det sig stadigvæk i dag.

LÆS OGSÅ: Gunnvør efter barn nummer tre: Sådan er mit og Olivers forhold nu

Det betyder, at Gunnvør størstedelen af tiden er alenemor til tre. Oliver har nemlig børnene hver anden weekend, mens Gunnvør står for de daglige pligter resten af tiden. Det har hun det dog rigtig godt med:

HOT NEWS: Fie Laursen klar med eget tv-program

– Det er sgu fint nok at have tre børn, selvom jeg tit er alene med dem. Selvfølgelig handler meget af mit liv om børnene, men det er også mit valg, og jeg har selv valgt, at jeg gerne ville det. Jeg har lige været i Dubai med dem alle tre alene, og der er også mange, der siger, at det er vildt sejt. Men jeg synes egentlig ikke, det er særlig hårdt. Mine børn er dog virkelig også søde og godt opdragede, hvis jeg selv skal sige det, forklarer Gunnvør med et smil og fortsætter:

LÆS OGSÅ: Janni om Caroline efter jungle-krig: Vi bliver aldrig veninder

– Pigerne er også rigtig gode til at hjælpe til, når jeg har brug for det, fordi de netop godt ved, at der kun er mig som den voksne. De ved jo på den måde, hvad de har at regne med, når jeg er der. Så derfor er det faktisk ret nemt med tre børn, synes jeg. Jeg er også meget glad for mor-rollen, og så har jeg nogle jobs, som er meget fleksible. Det ville være mere stressende for mig at have et 9-17 job. Fordi det nu er fleksibelt, kan jeg også have Hanna eller Sigga alene engang imellem.

LÆS OGSÅ: ‘Paradise’-babe er blevet Playboy-model

Udover at medvirke i ‘Forsidefruer’ har Gunnvør også en lang række andre projekter. Blandt andet har hun bloggen ‘Spoilmommy’ og er pilatesinstruktør.

Se ‘Forsidefruer’ torsdag klokken 20.00 på TV3 og Viaplay.

LÆS OGSÅ: Linse raser mod TV3: Det er totalt til grin

LÆS OGSÅ: SAY WHAT! Amalie Szigethy har kysset med kendt Hollywood-stjerne

Følg med på vores Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.