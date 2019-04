»I ligner noget lort«. Sådan sagde han, sidst han blev lukket ud i det offentlige rum. Foran dronning Margrethe og landets øvrige spidser.

Nu er Smadremanden klar til at blive lukket ud igen. 16. april slippes han løs sammen med Bager Jørgen, Leslie Boye-Møller, Målermanden og en håndfuld mere af Søren Østergaards bizarre figurer, når Zirkus Nemo drager på turné.

»Folk er vilde med dem. Selv Dronningen er en stor fan. Men Smadremanden elsker alle. Det undrer mig meget, at han er den mest populære,« siger Søren Østergaard.

Den storbandende figur i netundertrøjen kom til verden de år, hvor Zirkus Nemo holdt til i Glassalen i Tivoli. Søren Østergaard manglede et nummer.

Hvem er din yndlingsfigur?

Han stod og bankede i Bager Jørgens bord. ‘Hvad fanden skal jeg lave?’ tænkte han højt og begyndte at overbande for sjov. På fynsk.

»Man kan ikke bande på fynsk. De er for søde,« siger Søren Østergaard, som fortsatte sin tankerække, sendte regissøren afsted efter noget, som han kunne smadre.

»Og så kom idioten tilbage med en skumskrue, der ikke kunne smadres, hvor det hele mislykkedes,« griner han og siger så:

»Smadremanden har levet et næsten for godt liv siden. Og har godt nok skaffet mig mange penge. Så jeg kunne ikke drømme om at aflive han. Eller nogle af de andre.«

Smadremanden er den figur, som danskerne elsker allermest. Foto: HENNING BAGGER Vis mere Smadremanden er den figur, som danskerne elsker allermest. Foto: HENNING BAGGER

Selv om Søren Østergaard selv til tider godt kan blive træt af den endimensionelle Smadremand, er det ham, han får mest respons på.

»Alle kender ham. Jeg får breve fra folk, der skriver ‘du kender vist min nabo nede på landet’. Er det ikke sjovt?« spørger han og tilføjer: »Og lidt skræmmende.«

»Heldigvis har han også en mere følsom side, og visse aftener kommer den frem.«

Også Bager Jørgen er en klar favorit. Han blev født i år 2000 under en biltur i Valby med Anders Lund Madsen.

Han er blevet skideirriterende Søren Østergaard om Bager Jørgen

»Spørg mig ikke hvorfor det var sjovt, men vi kørte forbi en butik, der hed Jørgens bageri, og vi var færdige af grin.«

»Så siger Anders pludselig: ‘Bager Jørgen og hans dansende wienerbrød’, og jeg udbryder: ‘dét nummer laver jeg’.«

På vejen hjem købte de wienerbrød hos en anden bager. Men Søren Østergaard ville helst sluge sine egne ord. Han anede ikke, hvad han skulle finde på.

»Men nu havde jeg jo sagt det,« fortæller han.

Wienerbrødene fik deres dans. Søren Østergaard kunne mærke, at der måske alligevel var noget her.

»De første sæsoner var han meget mut og genert.«

»Men nu har han skrevet digte og alt muligt. Sidste år begyndte han at skrive erotiske brød-digte.«

»Så nu kører det for ham. Han er blevet skideirriterende, vil bestemme alt og synes, at jeg er en idiot. Det synes de fleste figurer. De bryder sig faktisk ikke om mig.«

Læs det store interview med Søren Østergaard på bt.dk søndag 9.30.