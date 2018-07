Justin Bieber og hans forlovede, modellen Hailey Baldwin, er efter deres forlovelse på Bahamas vendt tilbage til New York. Her har en fotograf fanget det celebre par, og zoomer man tilstrækkeligt langt ind, kan man se en stor pæreformet diamant pryde en ring på Haileys ringfinger. Det skriver Vg.no.

Der er efter alt dømme tale om den forlovelsesring, som Bieber faldt på knæ med, da han efter blot en måneds kæresterier med Hailey Baldwin friede til hende under deres ferie på Bahamas.

New Yorker-juveleren Jack Solow fra Solow & Co, der har designet ringen, har lagt en lykønskning ud til det celebre par på Instagram, hvor han takker for samarbejdet om ringen.

Congrats @justinbieber @haileybaldwin on a spectacular design collabIn honor of the young couples engagement SOLOW & CO. is proud to mark the occasion w a $5K donation to Haileys charity of choice, the Carol M. Baldwin Breast Cancer Fund #justinbieber #haileybaldwin pic.twitter.com/YNfazMkTd2 — SOLOW & CO. (@SolowCo) 11. juli 2018

Time Magazine har talt med Michael Fried, der er daglig leder for Diamond Pro, og han vurderer, at ringen mindst har en værdi på 250.000 dollar. Benjamin Khooridpour fra Estate Diamond Jewelry vurderer i samme medie ringen til at koste et sted mellem 380.000 og 540.000 dollar. Omregnet til danske kroner ligger prisen ifølge eksperterne altså på et sted mellem 800.000 kroner og 3,4 millioner kroner.

Jack Solow fortæller til People, at han blev kontaktet af Biebers manager Scooter Braun.

»Justin var selv med til at vælge diamanten, ved at jeg sendte videoer til hans team. Justin ønskede noget som graciøst ville fremhæve Haileys smukt formede hænder. Vi endte med en oval sten, som var exceptionel i sin længde og elegance,« siger Jack Solow til People.

Diamanten er er ifølge People på mellem seks og 10 karat.

Justin Bieber er 24 år. Hailey Baldwin, der er datter af skuespilleren Stephen Baldwin og nice til den mere kendte Hollywood-skuespiller Alec Baldwin, er 21 år. Det unge par er smaskforelskede. Justin Bieber, der har 101 millioner følgere på Instagram, har for nylig lagt dette billede op.