Natten til torsdag dansk tid chokerede Britney Spears alle, da hun for første gang fortalte om det helvede af et formynderskab, hendes far har haft over hende de sidste 13 år.

En kontrol, popikonet tydeliggjorde under den opsigtsvækkende høring, at hun ønskede at komme ud af – for at genvinde retten til sit liv, sin krop og sin bugnende formue.

Ifølge finansmagasinet Forbes er Britney Spears god for mere end 350 millioner danske kroner.

Det er penge, som hun de sidste mange år ikke selv har haft råderet over. Hverken til at formøble, da hun ikke har måtte eje et kreditkort, eller akkumulere, da hun ikke selv har kunne bestemme om, hvor eller hvornår, hun ønskede at optræde.

Høringen foregik via videomøder. Denne tegning viser dommer Brenda Penny og de andre deltagende. Foto: MONA EDWARDS Vis mere Høringen foregik via videomøder. Denne tegning viser dommer Brenda Penny og de andre deltagende. Foto: MONA EDWARDS

Eksempelvis kom det frem under torsdagens høring, at Britney Spears af sit formynderskab følte sig presset til at give shows. De mange optrædener blev undervejs samtidig set af fans som et bevis på, at popikonet ikke behøvede en værge.

Britney Spears har dog ikke optrådt siden 2018. Dengang fortalte hendes advokat, at Britney Spears nægtede at optræde, så længe hendes far havde formynderskab over hende og hendes formue.

Og den beslutning har haft stor betydning for Britney Spears' økonomiske situation. Ifølge Forbes er popikonets formue nemlig svundet ganske betydeligt ind – i sammenligning med hendes kvindelige medpopstjerner som Rihanna og Taylor Swift – fordi hun ikke længere turnerer.

Britney Spears er dog stadig en af verdens bedst indtjenende kvindelige popstjerner.

Hun har solgt lige godt en milliard albums verden over og været på ti verdensturneer i sit 39 år lange liv – foruden de velbetalte faste optrædener i Las Vegas, hun sidst kunne ses på scenen i. Derudover har hun også haft stor succes med sin selvbetitlede parfumeserie.

Derudover har ikke mindst hendes far nydt godt af hendes succes.

Som værge har Jamie Spears nemlig hver måned fået 100.000 danske kroner i løn, betalt fra sin datters lomme. Derudover kommer dertilhørende goder som betalingen af et kontor til faren og procenter af popikonets indtjening.

Det er endnu ikke afklaret, om Britney Spears kommer fri af Jamie Spears formynderskab over hende. I så fald skal Britney Spears først indgive en formel anmodning om at afslutte værgemålet, før der kan træffes en endelig beslutning.