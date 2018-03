Pludselig svarer Kylie på alle folks spørgsmål.

Hvis man skulle være i tvivl, så er Kylie Jenners pause fra de sociale medier i den grad ovre. I aftes satte hun ud af det blå gang i en Q&A med sine lige knap 25 millioner følgere på Twitter. Her var langt de fleste af spørgsmålene omkring hendes graviditet, som hun betegner som perfekt.

Et af spørgsmålene gik på, hvor meget hun tog på under graviditeten, og her lød svaret, at hun tog 40 pund på, hvilket svarer til lidt over 18 kilo. Senere slettede hun dog sit svar på vægtstigningen, men her havde medier E! allerede nået at dokumentere det.

Under hele Q&A’en, som kan ses på Kylies Twitter, kommer der mange sandheder på bordet, blandt andet hvilken søster Kylie først fortalte, at hun var gravid. Kylie fortæller også, at hun ikke var bange for at føde, fordi hun mener, kvinder er skabt til det. Hun fortæller også, at hendes nummer ét craving under graviditeten var Eggo vafler, som er et Kelloggs-ejet mærke af morgenmads-vafler.

Da hun bliver spurgt til det værste ved at være gravid væver hun lidt og forklarer, at hun elskede at være gravid – men der var dog én ting, hun savnede, og det var at spise sushi, som mange gravide holder sig fra. Ellers betegner hun hele oplevelsen som perfekt, selvom der har været mange rygter omkring hendes graviditet, som ofte er blevet påstået slem, idet hun valgte at trække sig fra offentligheden, men de rygter fejer hun nu af bordet.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.