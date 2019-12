»I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need.«

Sådan begynder en af de mest populære og spillede julesange, som er med til at sprede glæde i decemberdagene. Det er dog ikke kun lytterne, der har grund til at smile over sangen. Det har sangerinden bag også.

Sangen 'All I Want For Christmas Is You' har nemlig indkasseret Mariah Carey en stor sum penge. En meget stor sum.

Det skriver CNN, der citerer The Economist.

Ifølge magasinet har beregninger vist, at den amerikanske sangerinde har tjent mere end 400 millioner kroner på sangen, der blev udgivet for 25 år siden i 1994.

Og den fortsætter blot med at hive penge ind til hende.

Det er nemlig den mest spillede julesang nogensinde på Spotify med mere end 602 millioner afspilninger.

Det forventes derfor, at sangen alene hen over november og december i år vil kunne indbringe sangerinden, der har rettighederne til sangen, yderligere fire millioner kroner.