Den britiske sangerinde Lily Allen er kendt for sin åbenhjertighed om sit privatliv, og nu afslører hun, at hun netop er blevet single igen.

Efter tre års forhold har hun brudt med rapperen MC Meridian Dan.

I podcasten 'How to Fail' fortalte hun forleden værten Elizabeth Day, at forholdet er fortid, og at hun nu har været alene i tre uger.

»Jeg er single for første gang, siden jeg var 15 år.«

Det skriver kendissitet E Online.

Foto: SUZANNE CORDEIRO Vis mere Foto: SUZANNE CORDEIRO

33-årige Lily Allen har ved flere lejligheder talt helt åbent om, at livet ikke altid har været en dans på roser for hende.

I biografien 'My Thoughts Exactly' fortæller hun blandt andet om sine problemer med at blive gravid og om sin store sorg med både en abort og et dødfødt barn.

Her indrømmede hun også, at hun har været utro med escortpiger.

I radiointerviewet fortæller hun, at hun har været gennem en hård periode, men at hun trods det ikke har haft lyst til at være sammen med sin kæreste.

Noget, hun har taget som et tegn på, at der var noget galt i forholdet.

»Når jeg har det skidt, har jeg normalt brug for at have nogle omkring mig,« siger hun til Elizabeth Day.

Bruddet med MC Meridian Dan kommer syv måneder efter, at Allen formelt blev skilt fra sin tidligere ægtemand, Sam Cooper, som hun har to børn med.

Den britiske sangerinde blev i 2011 gift med Sam Cooper. Forholdet varede i fem år, men først i 2018 blev parret formeldt skilt. Foto: ANDREW WINNING Vis mere Den britiske sangerinde blev i 2011 gift med Sam Cooper. Forholdet varede i fem år, men først i 2018 blev parret formeldt skilt. Foto: ANDREW WINNING

Kærligheden med Cooper brast umiddelbart efter en turné i USA, og denne gang gik det også galt efter en længere turné.

Lily Allen slog igennem i 2005, da hun lagde sin musik på MySpace, men hun har hele tiden haft udfordringer i privatlivet.

Hun har siden været åbenmundet på den politiske scene, ligesom hun har haft offentlige skænderier med kendte kolleger som Kylie Minogue og Katy Perry.

Hun er datter af den populære komiker Keith Allen og søster til skuespilleren Alfie Allen, der er mest kendt for sin rolle i tv-serien 'Game of Thrones'.